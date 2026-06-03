SP69 a Camporosso, Morabito: "Non basta lo sfalcio, la convenzione prevede anche la pulizia delle cunette" (Foto)

A seguito di veri sopralluoghi effettuati sul territorio, Morabito ha rilevato come lungo alcuni tratti della SP69 risultino eseguiti gli interventi di sfalcio mentre non appaiono ancora effettuate le attività di pulizia delle cunette previste dagli atti approvati. "Un’attività certamente necessaria ma che rappresenta soltanto una parte degli interventi previsti dalla convenzione sottoscritta tra il comune di Camporosso e la Provincia di Imperia" - sottolinea Morabito che ha già provveduto a trasmettere una segnalazione formale sia al comune di Camporosso sia al Settore Viabilità della Provincia di Imperia, chiedendo verifiche sull’esecuzione completa delle lavorazioni previste dalla convenzione - " Dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 26 maggio 2026 emerge, infatti, che il contributo assegnato al comune di Camporosso, pari a 18.816 euro, riguarda non solo lo sfalcio dell’erba ma anche la pulizia delle cunette, dei canali laterali, dei tombini e le ulteriori attività di manutenzione della viabilità provinciale".

"La pulizia delle cunette è un intervento fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e la sicurezza della circolazione. Non basta tagliare l’erba: occorre eseguire tutte le opere previste dagli accordi sottoscritti e finanziati" - dichiara Morabito, capogruppo di “Sì Amo Camporosso”, che annuncia, inoltre, che seguirà con attenzione l’attuazione dell’intera convenzione provinciale sul territorio comunale - “Controlleremo personalmente tutte le strade provinciali interessate dagli interventi previsti dal Protocollo d’Intesa, verificando che le lavorazioni vengano eseguite integralmente e nel rispetto degli impegni assunti. Invitiamo inoltre la Provincia di Imperia a effettuare i necessari controlli affinché le opere finanziate siano realizzate come previsto dalla convenzione. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli utenti della strada, la corretta manutenzione del territorio e il pieno rispetto degli atti approvati dagli enti pubblici".