Vallecrosia, variazioni di bilancio e viabilità in via Don Bosco: scontro tra minoranza e maggioranza (Foto e video)

"Un consiglio comunale in cui si è parlato di variazione di bilancio, quindi, da una parte tecnico e dall'altra di scelte amministrative" - dichiara il sindaco Fabio Perri al termine del consiglio comunale - "Andiamo a tutelare i dipendenti, l'arredo urbano e la sicurezza. L'astensione della minoranza la prendiamo come un aver accettato le nostre scelte. Il consiglio comunale si è concluso con un'interpellanza legata a via Don Bosco dove abbiamo confermato che abbiamo apportato migliorie per avere una viabilità più snella all'interno del progetto. I cittadini apprezzano il lavoro che stiamo facendo e, perciò, andiamo avanti con le nostre iniziative esclusivamente per il bene della città".

Durante la seduta si è acceso uno scontro, in particolar modo, tra il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi e il vicesindaco Cristian Quesada. "Un consiglio comunale pieno di bugie raccontate dalla minoranza che conferma di essere sempre meno propositiva ma sempre più interessata a fare delle polemiche" - afferma il vicesindaco Cristian Quesada - "Non abbiamo nulla contro ciò che abbiamo ereditato. Abbiamo sempre detto di avere una visione diversa della città e stiamo facendo di tutto per provare a migliorare progetti ereditati su cui ritenevamo ci fossero degli errori. Eravamo contrari al fatto che i tir passassero in via Angeli Custodi e su altri aspetti e così siamo arrivati ad apporre delle migliorie come abbiamo fatto sul terzo lotto di via Don Bosco. Come si fa a dire che non dovevamo spendere i soldi degli oneri di urbanizzazione che derivano dal progetto del capannone che sorgerà alle Garibbe che, tra l'altro, è stato approvato dalla precedente amministrazione? Mi sembra abbastanza surreale dal punto di vista della finanza di un comune. Abbiamo deciso di spendere quei soldi a favore dei cittadini".

"L'assise del consiglio è il luogo dove si chiariscono le situazioni ma ci stiamo rendendo conto che, dopo sei mesi, cadono le maschere di questa amministrazione" - mette in risalto il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi affiancato dalle colleghe Patrizia Biancheri e Valeria Cannazzaro alla conclusione della seduta del consiglio comunale - "Grandi attacchi in campagna elettorale sull'operato della precedente amministrazione e poi su tre pratiche, tra le quali la realizzazione di un capannone, sindaco e vicesindaco incassano gli oneri di urbanizzazione e non rispettano l'impegno di realizzare un marciapiede che serve e un dosso davanti al tennis. Riguardo a via don Bosco abbiamo sentito che il sindaco è contro il vicesindaco riguardo ai tecnici. Stanno dimostrando incapacità come quando è stato annunciato che c'era un finanziamento pronto per le telecamere quando, invece, Vallecrosia era soltanto stata messa in una graduatoria".