Vallecrosia, viabilità in via Don Bosco e in via Angeli Custodi: discussione accesa in consiglio comunale

Sbarca in consiglio comunale a Vallecrosia l'interpellanza presentata dal gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune in merito alla viabilità di via Don Bosco e via Angeli Custodi in seguito alle modifiche dei progetti in corso di esecuzione.

"Chiediamo di sapere dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici in quali autorizzazioni o nulla osta si possono evidenziare i gravi errori progettuali. Considerata la dichiarazione del vicesindaco in assemblea pubblica chiediamo quali sono le responsabilità tecniche e le azioni conseguenziali. Chiediamo, inoltre, di conoscere le difformità tecniche del terzo lotto di via Don Bosco in quanto il sindaco in un'assemblea pubblica ha dichiarato che le misure non sono corrette e quindi ha modificato il progetto. Le modifiche alla viabilità comportano modifiche di convenzione pubblico privato?" - illustra il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Per un principio di serietà abbiamo partecipato alle assemblee pubbliche. A una siamo andati io e il consigliere Piardi mentre all'altra è andata il consigliere Biancheri, ci siamo messi nel pubblico per ascoltare e non siamo intervenuti ma abbiamo ascoltato un'incoerente disquisizione: i tecnici hanno sbagliato a prendere le misure e che bisogna cambiare la viabilità. Sono così andato a farmi dare le copie della procedura della conferenza dei servizi. Ogni ente e ogni dirigente di ogni settore deve dare il nulla osta. Era emerso che la rotonda sull'Aurelia non si potesse fare per motivi di viabilità. La libertà di modificare i progetti sicuramente non può essere disconosciuta ma continuiamo a sentire che quello che è stato fatto dalla precedente amministrazione non era idoneo ma non è così. Ci chiediamo nel caso si volesse cambiare la viabilità se bisogna riaprire la conferenza dei servizi. Abbiamo sentito che andiamo ad eliminare un parco urbano perché abbiamo troppo verde pubblico vogliamo perciò capire se ci sono delle innovazioni sulla convenzione o sul progetto e se dovrà ripassare dalla conferenza dei servizi".

"Nessuno nell'assemblea pubblica si è permesso di mettere in discussione il lavoro dei nostri funzionari o la professionalità dei nostri tecnici. Abbiamo detto che abbiamo ritenuto necessarie alcune modifiche esclusivamente politiche. Abbiamo chiesto con tutte le parti interessate delle variazioni per evitare di congestionare via Angeli Custodi e di portare a senso unico via Don Bosco" - dice il vicesindaco Cristian Quesada - "Riteniamo che sia un progetto in essere su cui abbiamo fatto delle dichiarazioni esclusivamente politiche che riteniamo migliorative. Non ci sarà nessuna conferenza dei servizi perché non si può e non sarebbe neanche corretto visto che sono già partite le opere di smantellamento. Abbiamo detto che il percorso che abbiamo previsto è più omogeneo e le modifiche che sono state fatte sono migliorative rispetto al progetto presentato. Abbiamo ereditato un progetto su cui abbiamo fatto delle migliorie molto più utili dal punto di vista estetico e funzionale".

"Non mi ritengo soddisfatto. Ero presente all'assemblea, mi sono addormentato quella sera" - afferma il consigliere comunale di minoranza Armando Biasi - "Il sindaco ha detto 'siamo andati a verificare le misure e non tornano'. Vuol dire che i tecnici hanno sbagliato e continuano a sbagliare. Il sindaco sta smentendo. C'è qualcosa che non torna. La conferenza dei servizi non si può modificare sennò sono danni ma in assemblea il vicesindaco ha detto che c'era un'interlocuzione per cambiare l'opera pubblica della parte verde e giochi per gli adolescenti messa in aderenza degli anziani dicendo che li passava la nuova viabilità. Si è parlata di una rotonda in prossimità del vecchio municipio. E' stato detto 'abbiamo pronto il progetto e siamo quasi finanziati'. Sono andato all'ufficio tecnico e non c'era il progetto. Ci vuole coerenza e non fare affermazioni che poi non saranno tali. L'interpellanza era mirata per evitare di andare incontro a problematiche. Se ci sono delle migliorie ne prendiamo atto e ne siamo contenti perché amiamo Vallecrosia".

"Abbiamo parlato di modifiche minimali su un progetto ereditato che non comporta la conferenza dei servizi" - sottolinea il vicesindaco Cristian Quesada - "Abbiamo parlato di una rivalutazione generale di quello che sarà l'aspetto. Il verde aumenterà, non viene diminuito. Stiamo continuando a interloquire perché riteniamo una scelta scellerata far passare i tir in via Angeli Custodi. Abbiamo guardato il progetto e non ci piace. Se voi non l'avevate visto e non lo sapevate non ci riguarda. Noi vogliamo evitare di creare problemi ai cittadini evitando di far passare i tir in via Angeli Custodi. Non c'è nulla di incoerente nel voler migliorare progetti che riteniamo sbagliati".