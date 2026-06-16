Nuovo parcheggio in corso Genova a Ventimiglia, Scullino: "Necessari interventi urgenti"

"Sono necessari interventi urgenti sul nuovo parcheggio nelle ex aree ferroviarie in corso Genova come il completamento degli stalli, l'apertura dell'uscita su via Scalo Merci, la riqualificazione del manufatto per servizi e il collegamento ciclopedonale nella zona Pelagos-Stazione" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino che ha presentato un'interpellanza rivolta al Sindaco e alla Giunta comunale sul nuovo parcheggio in corso Genova.

"Il nuovo parcheggio di 900 posti auto a ridosso di corso Genova, realizzato con un investimento di circa 4,5 milioni di euro, è stato ultimato dopo cinque anni di lavori. I 900 stalli di sosta sono oramai quasi completati e a disposizione dei residenti e dei turisti, registrando già un pieno utilizzo nelle aree via via aperte" - sottolinea Scullino - "Il parcheggio rappresenta un’infrastruttura strategica per decongestionare il centro e avvicinare gli utenti alla città".

"L’uscita/entrata su via Scalo Merci, però, risulta ad oggi non realizzata, nonostante sia determinante per collegare direttamente il parcheggio al centro città e renderlo davvero fruibile" - mette in evidenza Scullino chiedendo una risposta scritta e orale in Consiglio comunale - "Il collegamento ciclopedonale da Pelagos alla stazione è interrotto per circa 200 metri di asfalto/pista ciclopedonale, bloccato dalla Soprintendenza a seguito degli scavi del teatro romano. Si è impegnata a realizzare un complicato ‘anello‘ che comporterà almeno due anni di interruzione della sua fruibilità. Risulta, inoltre, fondamentale la ristrutturazione del manufatto esistente situato nell'area, prevedendo la realizzazione di servizi igienici pubblici e di un punto di informazione e ristoro, essenziali per un'area di sosta di tali dimensioni. E' necessario procedere all'apertura di tutte le scalinate di accesso pedonale per garantire la piena fruibilità e la sicurezza dei flussi di cittadini e turisti verso il tessuto urbano circostante. L’area del parcheggio necessita ancora di interventi di completamento: posizionamento di un adeguato numero di contenitori per la nettezza urbana, segnaletica adeguata, cura del verde piantumato e ordine generale per dare dignità a un investimento pubblico così rilevante".

Il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino ha deciso di presentare un'interpellanza per chiedere: "Quali iniziative urgenti intendono assumere per realizzare immediatamente l’uscita/entrata del parcheggio su via Scalo Merci, al fine di avvicinarlo al centro cittadino? Intendono predisporre un collegamento ciclopedonale provvisorio nel tratto di 200 metri interrotto tra Pelagos e la stazione, in attesa dei lavori definitivi, per garantire fin da subito la continuità del percorso dal ponte di Nervia alla stazione per cittadini e turisti? E' stato predisposto un progetto di ristrutturazione del manufatto esistente per adibirlo a servizi igienici e punto di informazione/ristoro? Quali sono i tempi previsti per la sua implementazione? Quali sono i tempi per l'apertura e la messa in sicurezza di tutte le scalinate di accesso pedonale ad oggi ancora non fruibili? Quali tempi e modalità sono previsti per completare le dotazioni accessorie del parcheggio: cassonetti, segnaletica e manutenzione del verde?".