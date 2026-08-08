Taggia, Cascino replica a Fichera: "Le dimissioni non sono un attacco personale, ora servono fatti concreti subito"

È un nuovo botta e risposta politico quello che si apre a Taggia sul tema del demanio balneare e delle conseguenze per il comparto turistico. A intervenire è il consigliere di opposizione Gabriele Cascino, che replica alle recenti dichiarazioni dell'assessore Manuel Fichera e torna a difendere la richiesta di dimissioni avanzata nei suoi confronti. Per Cascino, infatti, la posizione dell'opposizione non può essere confusa con un attacco personale, ma rientra pienamente nel ruolo di chi siede tra i banchi della minoranza e ha il compito di contestare le scelte dell'amministrazione. "L'assessore Fichera non riesce a comprendere come il ruolo dell'opposizione sia diverso da quello della maggioranza", sostiene Cascino, che lega la richiesta di dimissioni alla gestione degli ultimi anni del demanio balneare. Il tema si inserisce in un confronto già particolarmente acceso sulla gestione delle spiagge e delle concessioni comunali.

Secondo il consigliere, dunque, chiedere le dimissioni non significa colpire la persona, ma chiedere all'amministratore di assumersi la responsabilità politica delle decisioni adottate. "Non comprendere come la richiesta di dimissioni rappresenti non un attacco personale, ma una richiesta di prendere atto della sua gestione degli ultimi anni del demanio balneare", afferma Cascino. Il giudizio sull'operato dell'assessore è particolarmente severo: "Probabilmente per lui va tutto bene. Va meno bene per tutti coloro che vivono di accoglienza e di turismo e per il danno arrecato al nostro Comune". Parole che riaccendono lo scontro su una materia che negli ultimi mesi ha prodotto più di una contrapposizione politica. Anche in occasione della delibera sul trasferimento delle concessioni di Bagni Ruffini, Bagni Comunali e La Fortezza ad Amaie Energia, Cascino aveva contestato duramente l'impostazione dell'amministrazione, mentre Fichera aveva difeso la scelta come evoluzione del modello di gestione precedente.

Cascino passa poi al contrattacco sul piano personale, contestando alcune ricostruzioni che, a suo dire, sarebbero state fatte dall'assessore. "Per l'ennesima volta dimostra di non conoscere atti e fatti, di non studiare e nemmeno leggere", afferma il consigliere. Il riferimento è in particolare alla propria esperienza professionale all'interno di Secom. Cascino precisa: "Il sottoscritto non è mai stato licenziato da Secom in quanto non ha mai avuto un rapporto di lavoro subordinato. Il sottoscritto è stato membro del consiglio di amministrazione e ha regolarmente terminato il mandato per la naturale scadenza. Non sono mai stato sfiduciato". Una precisazione che il consigliere considera necessaria per contestare quella che ritiene essere una ricostruzione non corretta della sua precedente esperienza. Nel mirino finisce anche una frase attribuita a Fichera durante una seduta del Consiglio comunale, nel corso di un'interrogazione: "Io faccio il tabaccaio", avrebbe detto l'assessore, secondo Cascino, davanti a una domanda alla quale non avrebbe saputo rispondere nel merito.

Dopo gli attacchi, però, Cascino prova a spostare il confronto dalle polemiche alle proposte concrete, rivolgendosi direttamente a Fichera. "Ecco, assessore Fichera, se non ritiene di tornare a dedicarsi totalmente alla sua onorevole attività, dimostri con i fatti di cercare di porre rimedio all'accaduto e di dimostrare che è in grado di continuare nel suo ruolo di amministratore", afferma. Da qui una serie di suggerimenti rivolti alla Giunta. Il consigliere chiede innanzitutto di valutare l'esenzione da Tari e Imu per tutti gli operatori colpiti, quindi propone di rendere gratuiti i parcheggi per i turisti e di sospendere la tassa di soggiorno. Infine, Cascino invita l'amministrazione a utilizzare l'avanzo di bilancio per destinare risorse, almeno in parte, ai soggetti danneggiati dalla situazione. Misure che, nelle sue intenzioni, dovrebbero rappresentare una risposta immediata alle difficoltà del comparto dell'accoglienza.

La conclusione di Cascino lascia aperto uno spiraglio, ma a una condizione: che l'amministrazione passi dalle parole agli interventi concreti. "Le assicuro che, approvate queste misure e tutte quelle che lei ha in mente, sarò il primo a riconoscerlo pubblicamente ed affermare che si è conquistato l'onore e l'onere di fare l'assessore", afferma rivolgendosi direttamente a Fichera. Una sfida politica, quindi, più che una semplice replica personale. Il consigliere di opposizione ribadisce infatti che il giudizio sull'assessore dovrà essere legato soprattutto alla capacità di affrontare le conseguenze delle scelte amministrative e di sostenere gli operatori economici. Il confronto sul demanio, intanto, resta uno dei terreni più delicati della politica amministrativa di Taggia: anche nell'ultima discussione sulle concessioni delle spiagge il Consiglio si era trovato davanti a posizioni profondamente contrapposte tra maggioranza e opposizione.

"Buon lavoro", conclude Cascino. Un saluto che, nel contesto della dichiarazione, assume però il significato di un preciso invito all'assessore: dimostrare con atti e provvedimenti di essere in grado di affrontare la situazione e sostenere il tessuto turistico e commerciale del territorio. Il confronto politico sul demanio, dunque, non sembra destinato a chiudersi con questa replica. Da una parte l'amministrazione rivendica le proprie scelte e il percorso avviato sulla gestione delle concessioni; dall'altra l'opposizione continua a chiedere conto delle decisioni assunte e delle loro ricadute economiche. E ora Cascino mette sul tavolo anche una serie di proposte, trasformando la richiesta di dimissioni in una sorta di banco di prova: "Approvate queste misure e sarò il primo a riconoscerlo pubblicamente".