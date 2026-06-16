Trasporto pubblico, in arrivo 3 milioni per Imperia: Regione Liguria accelera i pagamenti del Fondo Trasporti

Arrivano nuove risorse per il trasporto pubblico locale della provincia di Imperia. Regione Liguria liquiderà entro la fine della settimana circa 3 milioni di euro alla Provincia imperiese nell’ambito della ripartizione delle prime rate del Fondo Nazionale Trasporti, dopo aver ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’erogazione anticipata dell’80% delle risorse complessive spettanti alla Liguria. Nel complesso, la Regione ha ricevuto 172 milioni di euro, già ripartiti tra la Città Metropolitana di Genova e le Province liguri. Oltre ai 3 milioni destinati a Imperia, alla Spezia andranno 4,3 milioni e a Savona 4 milioni, mentre a Genova e Amt verranno trasferiti quasi 24,9 milioni di euro.

L’intervento assume particolare rilevanza in una fase delicata per il trasporto pubblico regionale, segnata dalle difficoltà finanziarie di Amt Genova e dal rischio di riduzioni del servizio. Le risorse consentiranno di garantire continuità operativa alle aziende del settore e di programmare con maggiore serenità i prossimi mesi. Dopo le prime rate relative al periodo marzo-giugno, ulteriori 48 milioni di euro saranno liquidati mensilmente alle diverse realtà del trasporto pubblico ligure. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola sottolineano l'importanza dell'operazione: “Ancora una volta Regione Liguria è pronta a intervenire per sostenere le esigenze del trasporto pubblico locale. Abbiamo lavorato per ottenere queste risorse dal Mit il prima possibile e così è stato”.

I due amministratori evidenziano inoltre come il provvedimento contribuisca a garantire la continuità dei servizi e a creare le condizioni per il superamento delle criticità emerse negli ultimi mesi: “Auspichiamo che questo nuovo, decisivo intervento possa contribuire a rasserenare il clima e ad attuare quel piano di salvataggio al quale le istituzioni hanno lavorato insieme all’esperto del tribunale per superare definitivamente le difficoltà”. Secondo Regione Liguria, la rapidità nell'ottenimento delle risorse è stata possibile grazie al lavoro svolto dagli uffici regionali con il Ministero, consentendo di anticipare i trasferimenti e assicurare liquidità agli enti e alle aziende che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale.