Riaprono le rampe ciclabili tra Taggia e Riva Ligure: aperta dal 30 giugno

Nel prossimo fine settimana sarà disposta un’apertura straordinaria delle rampe ciclabili tra Taggia e Riva Ligure, consentendo la piena percorribilità del tratto costiero in occasione dell’inaugurazione dell’IM-compiuta, tra Imperia e Diano Marina. La riapertura temporanea permetterà ai ciclisti di percorrere senza interruzioni circa 45 chilometri di tracciato lungo la Riviera dei Fiori, da Ospedaletti fino ad Andora, uno dei segmenti più attesi della futura infrastruttura ciclabile ligure.

A partire da lunedì 22 giugno, le rampe verranno nuovamente chiuse per consentire il completamento dei lavori strutturali, in particolare del nuovo ponte a campata unica e delle arginature nel tratto a monte, con termine previsto entro la fine del mese. L’intervento rientra nel più ampio progetto di messa in sicurezza idraulica del torrente Argentina, finanziato con oltre 17 milioni di euro tra fondi di Protezione civile regionale e PNRR, finalizzato a ridurre il rischio di esondazioni nella zona tra Taggia e Riva Ligure.

Secondo l’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone, l’apertura dell’IM-compiuta rappresenta un passaggio decisivo: “Con l’apertura del tratto dell’IM-compiuta, atteso da decenni, ci apprestiamo a completare la Ciclovia tirrenica di ponente”. Il progetto della Ciclovia Riviera dei Fiori e la sistemazione idraulica del torrente Argentina procedono dunque in parallelo, con l’obiettivo di completare le opere strutturali entro fine giugno e arrivare all’inaugurazione del ponte entro agosto, chiudendo così una delle fasi più complesse dell’intero intervento infrastrutturale.

La parte 'strutturale' del ponte finirà entro fine giugno, ma non può aprire senza il collaudo che richiede 60 giorni.