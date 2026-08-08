Funerali annullati a Camporosso: il Vescovo nega le esequie a Mario Tarducci, era stato maestro di una loggia

Non si terranno le esequie ecclesiastiche previste per oggi nella chiesa parrocchiale di San Marco a Camporosso per Mario Tarducci, i cui funerali erano già stati programmati. A comunicarlo è la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, che ha spiegato le ragioni della decisione assunta dal Vescovo, dopo aver appreso soltanto a esequie già fissate dell'appartenenza del defunto a una loggia massonica. Tarducci, secondo quanto riferito dalla Diocesi, aveva ricoperto anche l'incarico di venerabile maestro. La notizia sarebbe emersa attraverso una testata locale e dalle partecipazioni al lutto affisse al pubblico.

La vicenda ha quindi richiesto un confronto in tempi particolarmente stretti. Il Vescovo ha avuto un dialogo con il parroco e con i familiari del defunto, oltre ad aver chiesto indicazioni superiori sulla possibilità di procedere con le esequie religiose. La Diocesi precisa tuttavia che, considerati i tempi ormai ristretti, non è stato possibile reperire le istruzioni richieste prima della celebrazione prevista per oggi. Nel frattempo, un caso analogo si è presentato contemporaneamente anche nella Diocesi di Roma, offrendo un riferimento per la decisione da assumere nel territorio del Ponente ligure.

Alla luce del caso analogo presentatosi contemporaneamente nella Diocesi di Roma e condividendo le medesime indicazioni ivi date dal Vicario di Sua Santità, il cardinale Reina, il Vescovo di Ventimiglia-Sanremo ha quindi deciso di intervenire. La disposizione è stata assunta a norma del canone 1184 del Codice di diritto canonico, che disciplina i casi nei quali possono essere negate le esequie ecclesiastiche. Di conseguenza, le celebrazioni religiose previste per oggi nella chiesa parrocchiale di San Marco a Camporosso non avranno luogo.

La Diocesi sottolinea che la decisione è stata presa anche considerando la necessità di fornire un orientamento chiaro ai fedeli in una situazione che si è presentata improvvisamente e con tempi molto stretti. Il provvedimento riguarda dunque specificamente le esequie ecclesiastiche, alla luce delle informazioni emerse sull'appartenenza del defunto alla massoneria e del precedente contemporaneamente verificatosi nella Diocesi di Roma. La comunicazione è stata diffusa dalla Diocesi di Ventimiglia-Sanremo dopo il confronto tra il Vescovo, il parroco e i familiari.

La Diocesi ha infine annunciato che la questione sarà oggetto di un successivo approfondimento. "Per il bene dei fedeli, in un successivo momento verrà pubblicata una Nota con le opportune indicazioni giuridico pastorali concernenti le esequie ecclesiastiche", fa sapere la Diocesi. Sarà quindi una prossima comunicazione ufficiale a fornire le indicazioni giuridiche e pastorali utili per affrontare eventuali situazioni analoghe. La decisione odierna arriva, dunque, dopo un iter avviato a seguito della scoperta dell'affiliazione massonica di Tarducci e del confronto con quanto disposto, in un caso analogo, nella Diocesi di Roma.