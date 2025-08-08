 / Politica

Politica | 08 agosto 2025, 07:11

Sanremo: terminati i lavori di restyling in piazza Santa Brigida, sopralluogo dei Consiglieri comunali di 'Sanremo al Centro' (Foto)

Un'opera importante per il miglioramento del centro storico matuziano

Sopralluogo del gruppo consiliare 'Sanremo al Centro' (formato da Adriana Cutellè, Alessandro Il Grande e Silvana Ormea), nella giornata di ieri, per la fine dei lavori relativi al restyling di piazza Santa Brigida.

Con grande piacere, i consiglieri Cutellè e Il Grande hanno effettuato il sopralluogo per constatare la fine dei lavori, un'opera ideata e voluta dall'Amministrazione Biancheri che, con la collaborazione di Regione Liguria, è riuscita ad ottenere 15 milioni di euro per i lavori della Pigna. Quello di piazza Santa Brigida è uno dei tanti cantieri che sta arrivando al termine.

"Ringraziamo l'ex Sindaco Alberto Biancheri che ha scelto la Pigna per questo bando - dicono da 'Sanremo al Centro' - ma un ringraziamento va anche all'Assessore Regionale Marco Scajola per il buon esito del finanziamento del 'Pinqua', gli uffici comunali guidati dall'lng. Burastero, il Sindaco Mager e l'Assessore Massimo Donzella per aver portato a termine l'opera".
 

Carlo Alessi

