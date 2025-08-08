Sanremo: terminati i lavori di restyling in piazza Santa Brigida, sopralluogo dei Consiglieri comunali di 'Sanremo al Centro' (Foto)

Sopralluogo del gruppo consiliare 'Sanremo al Centro' (formato da Adriana Cutellè, Alessandro Il Grande e Silvana Ormea), nella giornata di ieri, per la fine dei lavori relativi al restyling di piazza Santa Brigida.

Con grande piacere, i consiglieri Cutellè e Il Grande hanno effettuato il sopralluogo per constatare la fine dei lavori, un'opera ideata e voluta dall'Amministrazione Biancheri che, con la collaborazione di Regione Liguria, è riuscita ad ottenere 15 milioni di euro per i lavori della Pigna. Quello di piazza Santa Brigida è uno dei tanti cantieri che sta arrivando al termine.

"Ringraziamo l'ex Sindaco Alberto Biancheri che ha scelto la Pigna per questo bando - dicono da 'Sanremo al Centro' - ma un ringraziamento va anche all'Assessore Regionale Marco Scajola per il buon esito del finanziamento del 'Pinqua', gli uffici comunali guidati dall'lng. Burastero, il Sindaco Mager e l'Assessore Massimo Donzella per aver portato a termine l'opera".

