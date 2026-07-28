Sanremo, Corso Garibaldi: Donzella apre al confronto "L'obiettivo è condividere ogni scelta con i commercianti"

Il progetto di riorganizzazione della viabilità di corso Garibaldi approda ufficialmente in Consiglio comunale. A catalizzare il dibattito è stata l'interpellanza presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, che hanno chiesto all'amministrazione di fare chiarezza sulle indiscrezioni relative alla possibile riduzione della carreggiata a una sola corsia di marcia in direzione Ponente e sulle ricadute che una simile modifica potrebbe avere per il commercio cittadino.

La risposta è arrivata dall'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, che ha confermato la volontà dell'amministrazione di portare avanti una riflessione sul futuro dell'arteria, assicurando però che ogni decisione sarà preceduta da un confronto con le categorie economiche interessate.

«Su un tema così sensibile l'amministrazione intende avere un dialogo costante e approfondito per trattare tutti gli aspetti, nessuno escluso, così da spenderci per quelle che sono le potenzialità della città», ha dichiarato Donzella. «Corso Garibaldi è una zona che può essere migliorata e il tutto va fatto insieme alle categorie commerciali».

L'assessore ha spiegato che l'amministrazione analizzerà nel dettaglio tutte le questioni sollevate nell'interpellanza, a partire da uno dei temi più sentiti dagli operatori economici. «Andremo a verificare tutti i punti che sono stati inseriti in questa interpellanza, a partire dai punti di carico e scarico che sono una necessità per i commercianti».

Pur senza entrare nei dettagli tecnici di un eventuale progetto, Donzella ha lasciato intendere che l'ipotesi di una riqualificazione dell'asse viario è concreta. «C'è la volontà di realizzare questa opera pubblica, anche alla luce di un lungo collegamento da via Garibaldi a via Matteotti, ma faremo delle scelte il più condivise possibile».

L'interpellanza era stata illustrata in aula da Consiglio, che aveva espresso le preoccupazioni raccolte tra gli esercenti della zona. «Non nascondo che, ricevuta la notizia, sono rimasto molto sorpreso. Un ulteriore cantiere in corso Garibaldi che andrebbe a danneggiare i commercianti è preoccupante. Vogliamo sapere se viene confermato il tutto e se avete già predisposto tavoli di confronto con gli esercenti stessi».

Dalla risposta dell'assessore emerge dunque una duplice indicazione: da un lato la conferma che l'amministrazione intende lavorare a un intervento di riqualificazione di corso Garibaldi, inserito in una visione più ampia di collegamento tra via Garibaldi e via Matteotti; dall'altro l'impegno ad aprire un confronto con commercianti e associazioni di categoria, affrontando preventivamente tutti gli aspetti più delicati, a partire dalle aree di carico e scarico, considerate essenziali per il regolare svolgimento delle attività commerciali.