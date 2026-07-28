Bus lane di corso Marconi aperta a moto e scooter, il Comune di Sanremo dice sì: "Modificheremo il regolamento"

La corsia riservata ai bus di corso Marconi dovrebbe presto diventare accessibile anche a moto e scooter: è questo l'annuncio arrivato dal question time del Consiglio comunale di Sanremo, dove il sindaco Alessandro Mager ha espresso parere favorevole alla proposta presentata dai consiglieri Marco Damiano e Monica Rodà di consentire il transito dei veicoli a due ruote sulla corsia preferenziale dell'unica strada cittadina dotata di un tratto riservato al trasporto pubblico. Un'apertura che ora potrebbe tradursi in una modifica del regolamento comunale.

L'interpellanza chiedeva di valutare l'apertura delle corsie riservate ai mezzi pubblici, ai taxi e ai mezzi di soccorso anche ai veicoli a due ruote, prendendo spunto da esperienze già adottate in altre città e dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione. A Sanremo la questione riguarda in particolare corso Marconi, l'unica strada cittadina dotata di una corsia preferenziale riservata agli autobus.

A illustrare l'interpellanza è stato Marco Damiano. «Qui si tratta di normare qualcosa che è già consentito. I motorini non riescono a infilarsi in maniera idonea e credo si debba normare il tutto in maniera adeguata», ha affermato il consigliere.

La risposta del sindaco Alessandro Mager è stata netta. «Il nostro comando di Polizia locale si è detto favorevole a sistemare questa regola stringente, quindi cercheremo di procedere in questa direzione».

Parole che rappresentano un sostanziale via libera alla modifica del regolamento comunale e che potrebbero portare, nei prossimi mesi, all'apertura della corsia preferenziale di corso Marconi anche a motocicli e ciclomotori.

Nel corso del question time si è parlato anche di accessibilità. Damiano e Rodà hanno infatti chiesto chiarimenti sul percorso tattile LOGES di piazza Colombo, che risulta interrotto in prossimità della Chiesa degli Angeli nonostante il recente rifacimento del marciapiede. «Non è stato previsto un percorso adeguato. Ci chiedevamo il perché e se si pensa di andare a completare il tutto», ha dichiarato Monica Rodà.

L'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella ha spiegato che gli approfondimenti tecnici si sono resi necessari perché il tracciato esistente forniva indicazioni ritenute fuorvianti. «Gli uffici mi hanno riportato che i Loges presenti andavano a dare indicazioni fuorvianti. Per questo motivo si è ritenuto di dover fare degli approfondimenti. Verranno sicuramente inseriti elementi adeguati per supportare i disabili».ù

L'ultima interpellanza ha riguardato la riqualificazione dei Giardini Regina Elena e la mancata previsione di un bagno pubblico accessibile. «Sappiamo che da diverso tempo sono in corso dei lavori, ma perché non è stata prevista la realizzazione di un bagno accessibile?», ha chiesto Rodà.

Donzella ha ricondotto la scelta ai vincoli imposti dal finanziamento Pnrr. «Ci sono delle finalità specifiche per cui non si possono inserire interventi extra. Abbiamo sopperito alla cosa grazie a dei bagni limitrofi. L'amministrazione cercherà di utilizzarli creando un presidio così da metterli a disposizione dell'area».