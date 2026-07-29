Politiche abitative, Scajola incontra Federcasa a Roma: "Pronti a chiedere al Governo l'esenzione da IMU e IRES per le Aziende Casa"

L'assessore regionale all'Edilizia Marco Scajola, in veste di coordinatore vicario in materia per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha incontrato a Roma i vertici nazionali di Federcasa, guidati dal presidente Marco Buttieri e dal direttore Patrizio Losi.

Al centro del tavolo, che dà seguito all'intesa siglata nel luglio 2025, la situazione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale e la proposta congiunta da presentare al Governo per azzerare la pressione fiscale sugli ex IACP. Regioni e Federcasa chiederanno infatti l'esenzione totale da IMU e IRES per le aziende casa, evidenziando come i fondi oggi assorbiti dalle imposte potrebbero essere destinati al recupero di alloggi sfitti, a nuove costruzioni e alla risposta all'emergenza abitativa.

«Con Federcasa abbiamo un confronto costante per aiutare chi è in difficoltà — ha spiegato Marco Scajola — Le aziende casa svolgono un ruolo sociale innegabile e rischiano un'eccessiva esposizione finanziaria. Le risorse destinate alle tasse dovrebbero invece tornare ai cittadini sotto forma di ristrutturazioni e nuovi servizi abitativi. Chiederemo inoltre all'Europa un riconoscimento economico specifico per il valore sociale di queste strutture».

Pieno sostegno alla linea unitaria è stato espresso dal presidente di Federcasa, Marco Buttieri: «Il tema delle risorse è prioritario, anche alla luce dei rincari energetici, delle morosità e del rinnovo del CCNL. L'esenzione da IMU e IRES rappresenterebbe un atto di giustizia per il ruolo assistenziale degli enti. Saremo al fianco delle Regioni affinché la misura venga inserita già nella prossima legge di bilancio».