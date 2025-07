Sanremo: da 8 mesi la nuova normativa prevede che i 125 possano andare in Aurelia Bis ma i cartelli lo vietano ancora (Foto)

125 si oppure no in Aurelia Bis? E’ la domanda che molti possessori di scooter e moto sotto la soglia dei 149 cc si pongono dopo aver parlato anche con alcuni agenti delle diverse forze dell’ordine.

La normativa parla chiaro: a partire dal 14 dicembre scorso, con le nuove disposizioni, gli scooter e le moto 125 possono circolare in autostrada, tangenziali e superstrade, purché il conducente sia maggiorenne e il veicolo rispetti i requisiti minimi di cilindrata e potenza. Prima di questa novità, i 125 erano esclusi da queste arterie a causa del divieto imposto dall'articolo 175 del Codice della Strada.

Ma, all’ingresso dell’Aurelia Bis, la tangenziale tra Sanremo e Taggia, il cartello recita chiaramente che i 125 non potrebbero entrare. Le forze dell’ordine sono a conoscenza della novità ma, secondo qualche possessore di scooter sotto i 149cc, sono diversi gli agenti che sconsigliano di entrare per il rischio di essere sanzionati o comunque di subire conseguenze in caso di incidente.

Eppure sarebbe tutto molto semplice: se il 14 dicembre cambia la normativa pochi giorni dopo si sostituisce il cartello. E invece sono passati già 8 mesi e, come si vede nella foto la segnaletica recita ancora il vecchio divieto. L’Aurelia Bis, lo ricordiamo, è sotto l’egida della Concessioni del Tirreno, azienda che ha acquisito la concessione della A10 Genova-Ventimiglia che da sempre ha in gestione anche la tangenziale matuziana.

Che dire, non resta che segnalare l’accaduto e chiedere di sostituire i cartelli in modo da non mettere in confusione i motociclisti e fare in modo che la normativa sia applicata regolarmente.