Sanremo 2026, in Prefettura proseguono i lavori su safety e security per garantire un Festival sicuro e ordinato

Proseguono in Prefettura gli incontri dedicati alla safety and security in vista della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Le riunioni mirano a definire nel dettaglio ogni aspetto tecnico-organizzativo legato alla gestione dell’evento, che anche quest’anno richiamerà migliaia di persone nella città dei fiori.

L’incontro odierno, presieduto dal Prefetto di Imperia Antonio Giaccari, ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia On. Claudio Scajola, l'assessore al turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni, il comandante della polizia locale Fulvio Asconio, del Questore e dei Comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, oltre ai rappresentanti del servizio 118 e dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Presenti anche la Responsabile della Sicurezza Rai Dott.ssa Monica Caccavelli e i dirigenti di Rai Festival, Rai Produzione TV e Rai Pubblicità.

Durante la riunione sono stati approfonditi ulteriori aspetti tecnico-operativi di sicurezza relativi allo svolgimento della manifestazione e sono stati definiti i necessari raccordi tra le varie componenti istituzionali. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dei flussi di pubblico, alla viabilità, alle dotazioni di sicurezza e alle procedure da adottare in caso di eventuali emergenze. Tutte le misure concordate puntano a garantire il massimo livello di sicurezza senza compromettere lo svolgimento del Festival, con l’obiettivo condiviso di assicurare una manifestazione serena, ordinata e di pieno successo.