Temporali, la linea di convergenza si sposta verso Levante: nel pomeriggio coinvolto anche il Ponente

La situazione meteorologica resta instabile sulla Liguria, dopo i temporali che nelle ultime ore hanno interessato soprattutto il Centro-Levante. Si è infatti strutturata una linea di convergenza in prossimità del Golfo Paradiso e del relativo entroterra, semi-stazionaria ma in lento spostamento verso est. Le precipitazioni sono state anche molto forti, accompagnate da fulminazioni e raffiche di vento, con cumulate particolarmente significative nelle aree maggiormente interessate dai temporali.

I valori più elevati sono stati registrati a Neirone e Davagna, con 85,4 millimetri di pioggia in un’ora, mentre a Torriglia si sono raggiunti i 60 millimetri orari. A Neirone e Davagna sono inoltre caduti circa 60 millimetri in appena 30 minuti, a conferma dell’intensità dei fenomeni. Sul fronte idrometrico, al momento non vengono segnalate criticità sul reticolo strumentato, anche se Scrivia e Bisagno stanno reagendo alle intense precipitazioni che li hanno interessati nell’ultima ora.

Nelle prossime ore la linea temporalesca è attesa in ulteriore, ma lento, spostamento verso Levante. Per il Ponente ligure, tuttavia, il quadro potrebbe diventare più movimentato dal tardo pomeriggio, quando è atteso il passaggio della convergenza dei venti prima da est e poi da sud. Questo scenario potrà favorire piogge forti anche sulle Alpi liguri, con particolare attenzione quindi anche ai rilievi della provincia di Imperia.

Il bollettino emesso da ARPAL alle 11.51 di oggi, giovedì 10 settembre, conferma un pomeriggio ancora caratterizzato da instabilità. Il Centro funzionale meteo-idrologico prevede rovesci temporaleschi di forte intensità sul Centro-Levante e, a pomeriggio inoltrato, anche sui rilievi di Ponente, con possibile parziale sconfinamento verso la costa. Sono inoltre possibili colpi di vento e raffiche lineari durante gli scrosci più intensi, prima di un graduale miglioramento in serata.

Per quanto riguarda la provincia di Imperia, zona A, il quadro resta dunque da seguire soprattutto nel corso del pomeriggio. Ad Imperia sono previste temperature comprese tra 22 e 26 gradi, con una probabilità di precipitazioni indicata tra il 30 e il 50%; più elevata la possibilità di pioggia a Pieve di Teco, dove il bollettino indica una probabilità tra il 50 e il 70%, con temperature tra 17 e 30 gradi.

Il vento soffierà fino a moderato dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente, mentre altrove sarà inizialmente debole, variabile o meridionale. In serata è prevista una rotazione a deboli o moderati settentrionali ovunque, con possibili rinforzi agli sbocchi delle valli. Il mare sarà mosso su tutta la regione. Tra le segnalazioni di Protezione civile contenute nel bollettino figurano piogge diffuse di forte intensità, cumulate significative e alta probabilità di temporali forti e/o organizzati.

La fase perturbata è comunque destinata a esaurirsi rapidamente. L'ingresso di aria più secca nella notte favorirà infatti il ritorno del sole e di condizioni stabili nella giornata di domani, venerdì 11 settembre. ARPAL prevede per Imperia una minima di 19 gradi e una massima di 24, con probabilità di precipitazioni inferiore al 10%. Il cielo sarà prevalentemente stabile, con velature in transito dalla mattinata e localmente più spesse nel pomeriggio, mentre in serata sul Centro-Ponente tornerà sereno o poco nuvoloso.

Il miglioramento proseguirà anche sabato 12 settembre, quando sulla provincia di Imperia sono attese temperature tra 20 e 27 gradi e una probabilità di precipitazioni inferiore al 10%. Il cielo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche addensamento al mattino e condizioni serene o poco nuvolose nel prosieguo della giornata. Le temperature massime sono previste in aumento e l'umidità su valori medi.

Il bollettino per i prossimi giorni

Giovedì 10 settembre – pomeriggio: ancora instabilità, con rovesci temporaleschi di forte intensità sul Centro-Levante e, a pomeriggio inoltrato, sui rilievi di Ponente, con possibile sconfinamento costiero. Possibili raffiche e colpi di vento durante gli scrosci più intensi. Graduale miglioramento in serata, anche se resteranno fenomeni residui sui rilievi di Ponente. Per la zona A, Imperia 22-26°C e Pieve di Teco 17-30°C.

Venerdì 11 settembre: giornata prevalentemente stabile, con velature in transito, anche spesse nel pomeriggio. In serata cielo sereno o poco nuvoloso sul Centro-Ponente. Per Imperia temperature tra 19 e 24°C e precipitazioni inferiori al 10%. Nessuna segnalazione di Protezione civile.

Sabato 12 settembre: qualche addensamento al mattino, quindi prevalenza di sole e cielo sereno o poco nuvoloso. Per Imperia 20-27°C, con precipitazioni inferiori al 10%. Venti deboli o moderati settentrionali sul Centro-Ponente e brezze costiere, mare poco mosso.

Domenica 13 settembre: tempo stabile, con velature anche spesse. Temperature stazionarie e venti deboli variabili, a prevalente regime di brezza.

Lunedì 14 settembre: velature diffuse e spesse, temperature stazionarie e venti deboli variabili, ancora a prevalente regime di brezza.

Martedì 15 settembre: condizioni generalmente poco nuvolose, con temperature stazionarie e venti deboli variabili.

Mercoledì 16 settembre: possibile nuova fase di instabilità in aumento, con rovesci anche temporaleschi sul Centro-Levante. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione e venti deboli o moderati meridionali, in rotazione a settentrionali. L'affidabilità della previsione per questa giornata è però indicata come bassa.