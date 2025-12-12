Sanremo e Ospedaletti, divieto di balneazione per guasto alla rete fognaria a Porto Sole

In seguito alla comunicazione di “Riveracqua”, inerente a un guasto sulla rete fognaria registrato in località Portosole, è stato disposto un divieto di balneazione in alcune aree del litorale.

Il provvedimento, pur essendo al di fuori della stagione balneare, è stato emesso per garantire la sicurezza degli operatori che stanno provvedendo alla riparazione della linea. L’intervento, infatti, ha costretto a disattivare diverse stazioni di sollevamento costiero nei comuni di Sanremo e Ospedaletti.

La balneazione, fino a completamento dei lavori di riparazione, riguarda le seguenti aree: Bussana, Foce Torrente Armea, Casello, Tre Ponti, San Martino, Corso Trento e Trieste, Lungomare Italo Calvino, Imperatrice, Zona Rio Foce, Soggiorno Militare, Bussola, Foce Rio S. Bernardo, Corso Marconi, Tiro a Volo, Baia Capo Pino.