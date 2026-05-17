Auto in fiamme sull’A10 tra Bordighera e Ventimiglia: tratto chiuso in direzione Francia

Va gradualmente verso la risoluzione l’emergenza scattata nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A10, dove un veicolo ha preso fuoco nel tratto compreso tra Bordighera e Ventimiglia in direzione Francia.

Nonostante il miglioramento della situazione operativa, il traffico risulta ancora bloccato nel tratto interessato dall’intervento dei soccorsi e delle squadre di sicurezza. Per i veicoli diretti verso il confine resta attiva l’uscita obbligatoria al casello di Bordighera.

L’allarme era scattato poco dopo le 17 al chilometro 147+800 dell’Autostrada dei Fiori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, il personale sanitario del 118 con un mezzo di soccorso di base della Croce Azzurra Vallecroisa e l’automedica Alfa 3.

Secondo le prime informazioni disponibili, non si registrerebbero conseguenze gravi per persone coinvolte. Restano ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio del mezzo.

La circolazione verso la Francia continua comunque a subire forti rallentamenti e disagi, con code e deviazioni obbligatorie lungo la viabilità ordinaria.