Ventimiglia, arrestato dalla Polizia un ricercato per violenza sessuale e furto: su di lui mandato europeo emesso dalla Germania

Nuovo sviluppo nell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Ventimiglia dopo la rapina e le lesioni avvenute nei giorni scorsi in via Tenda. Nella giornata di ieri il personale della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Ventimiglia ha infatti eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino extracomunitario ricercato dalla Germania per violenza sessuale e furto.

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Imperia, il provvedimento è stato emesso dalle autorità tedesche per fatti avvenuti ad Hannover nel 2023 ai danni di una donna.

L’uomo era stato già arrestato la sera precedente insieme ad altri tre connazionali dagli agenti del Commissariato ventimigliese nell’ambito dell’intervento legato a una rapina e a lesioni dolose commesse nei confronti di un altro cittadino straniero in via Tenda.

Proprio durante gli approfondimenti investigativi e i controlli all’interno delle banche dati, gli agenti hanno scoperto la presenza del mandato di arresto europeo a carico dell’uomo.

A quel punto la Polizia di Stato ha proceduto all’esecuzione del provvedimento direttamente presso il carcere di Sanremo, dove il soggetto si trovava già ristretto dopo l’arresto per la vicenda avvenuta a Ventimiglia.

L’uomo è stato quindi messo a disposizione della Corte d’Appello di Genova, competente per le procedure relative ai mandati di arresto europei e all’eventuale estradizione.

Secondo quanto spiegato dalla Questura, sarà ora lo Stato richiedente ad avviare formalmente le procedure per ottenerne l’estradizione.