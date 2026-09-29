Lupi uccidono pecore nane a Vallecrosia al Mare, "fate attenzione agli animali domestici": la segnalazione (Foto e video)

Lupi uccidono tre pecore nane a Vallecrosia al Mare. E' successo nella notte, il 28 settembre, in una proprietà privata in via Conca Verde.

"Nella notte le mie pecorelle d'Ouessant sono state uccise dai lupi" - fa sapere il proprietario Salvatore Cascia' - "Le avevo comprate nel 2021, facevano compagnia e pulivano il pezzetto di campagna che ho vicino a casa. Due sono state uccise mentre una è stata sbranata completamente. L'ente regionale, che è venuto a vedere, ha confermato per come è stata sbranata la pecora, che si tratta di lupi".

I lupi solitamente non attaccano l'uomo ma potrebbero avvicinarsi ad altri animali, visti come possibili prede. "Abito a Conca Verde, in una zona residenziale, perciò, desidero informare i cittadini, in particolar modo gli abitanti della zona, invitandoli a prestare attenzione ai loro animali domestici" - afferma Cascia' - "Non lasciate animali in giardino incustoditi, è pericoloso".