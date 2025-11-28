Sanremo, scontro in rotatoria dopo un malore: coinvolti anche uno scooter e un’altra auto (Foto)

Incidente poco prima delle 7 a Sanremo all'altezza della Rotonda che collega via Pietro Agosti e via Martiri.

Il conducente di una Renault Dacia, a causa di un malore, ha perso il controllo del proprio mezzo, andando praticamente a imboccare al contrario la rotatoria scontrandosi con un altro veicolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Un colpo particolarmente violento, che ha distrutto il cofano della Fiat: coinvolto nell'incidente anche il pilota di uno scooter che stava arrivando da dietro e che è caduto in seguito all'impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l'automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale. Il traffico è rimasto semiparalizzato per circa mezz'ora, mentre le operazioni di soccorso erano in svolgimento.

Diversi feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso, anche se per il momento, fortunatamente, non si registrano vittime.