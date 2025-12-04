Lavori e pioggia mandano il traffico in tilt a Ventimiglia: code chilometriche fino a Bordighera

Disagi a Bordighera, Vallecrosia, Camporosso mare e a Ventimiglia, dove il traffico si è intensificato già dalle prime ore del giorno a causa di alcuni lavori in corso Genova nella città di confine, nei pressi dal teatro romano. Il momentaneo senso unico alternato ha provocato, infatti, code chilometriche, in particolar modo in direzione ponente, fino a Bordighera.

Il maltempo non ha aiutato: la pioggia incessante che cade da ieri ha spinto molti lavoratori a rinunciare ai mezzi pubblici o alla mobilità sostenibile, optando per l’automobile. Un incremento improvviso dei veicoli che ha ulteriormente aggravato la situazione, congestionando non solo l’autostrada ma anche le principali vie del centro di Ventimiglia, di Camporosso mare e di Vallecrosia. Il traffico rallentato ha causato ritardi diffusi creando tensione tra gli automobilisti già messi alla prova dal meteo avverso.

Non si esclude che i disagi possano proseguire anche nelle prossime ore complice l’instabilità atmosferica e il proseguimento dei lavori nella zona.