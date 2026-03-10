Pioggia e temporali sull’estremo Ponente, mentre in montagna torna la neve: fino a 20 cm nelle località sciistiche

Tuoni, fulmini e pioggia, da questa notte e come previsto nelle ultime ore sulla nostra provincia. Per ora la precipitazione non è particolarmente copiosa e si attesa tra i 10 e i 20 millimetri di pioggia caduta, a seconda delle diverse città dell’estremo Ponente.

Mentre piove dalle nostre parti, in alta montagna ed in particolare nel basso Piemonte sta nevicando. Sulle località sciistiche più note come Limone, Artesina e Prato Nevoso sono scesi ulteriori 20 centimetri di neve fresca e situazione pressoché analoga anche a Monesi.

Secondo le previsioni sarà una giornata in cui dovremo fare i conti con la pioggia sulla costa e nell’immediato entroterra mentre, sulle montagne continuerà a nevicare. Una precipitazione ‘bianca’ che allungherà sicuramente la stagione sciistica del basso Piemonte, che sarà ricordata come una delle migliori di sempre.