 / Cronaca

Cronaca | 10 marzo 2026, 09:05

Vallecrosia, scontro auto e moto nel centro città: due feriti (Foto)

Sul posto vigili del fuoco, automedica, due ambulanze, polizia locale e carabinieri

Vallecrosia, scontro auto e moto nel centro città: due feriti (Foto)

Mobilitazione di soccorsi in mattinata, poco dopo le otto, per soccorrere due persone rimaste ferite in un incidente stradale verificatosi nel centro di Vallecrosia, che sembra aver coinvolto un'auto e una moto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica Alfa 3, la Croce Azzurra di Vallecrosia, la Croce Rossa Bordighera, la polizia locale e i carabinieri. Un ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera mentre l'altro al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.

L'incidente avvenuto all'incrocio tra via Colonnello Aprosio e via Cristoforo Colombo ha creato momentaneamente rallentamenti e code in tutte le vie cittadine.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium