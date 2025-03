Sanremo: arrestato il rapinatore della gioielleria Corbellati, aveva tentato il colpo l'11 gennaio scorso

I carabinieri di Sanremo hanno arrestato un 53enne di nazionalità slovacca ma residente in Francia, per una tentata rapina, commessa lo scorso 11 gennaio nel centro matuziano. L’uomo, con il volto travisato, si era introdotto nella gioielleria Corbellati di via Palazzo, minacciando le titolari con una pistola allo scopo di farsi consegnare i preziosi. La prontezza delle due donne, che sono riuscite ad attivare i sistemi di allarme, ha messo in fuga il rapinatore, facendolo desistere dal maldestro tentativo di rapina.

L’immediato intervento dei Carabinieri di Sanremo ha permesso di ricostruire il percorso della fuga del malvivente e di individuare la struttura ove l’uomo aveva alloggiato la notte precedente. Le successive indagini condotte, anche con l’ausilio del Centro di Cooperazione di Polizia e Dogane di Ventimiglia, hanno consentito di individuare l’uomo: uno slovacco residente a Nizza, con precedenti specifici in materia, anche in territorio francese.

L’arresto è avvenuto in autostrada, anche grazie alla preziosa collaborazione della Polizia Stradale di Imperia, mentre l’uomo stava rientrando in territorio francese. Al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Sanremo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.