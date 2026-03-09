Ventimiglia, mini rissa tra migranti davanti alla stazione: tre giovani fermati da Polfer ed Esercito (Video)

Mini rissa tra migranti, questa mattina sul piazzale di fronte alla stazione ferroviaria di Ventimiglia. Tre giovani hanno prima iniziato a spintonarsi e quindi sono volati schiaffi e cazzotti per motivi ora al vaglio degli inquirenti.

Secondo il racconto di alcuni testimoni sembra che la scazzottata sia stata generata dal furto di un migrante ad un altro, avvenuto poco prima in stazione.

Sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e gli uomini dell’Esercito presenti in stazione. I tre sono stati bloccati e portati negli uffici della Polizia per essere interrogati.