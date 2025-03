Animali d’affezione, recupero crediti e Gect: Dolceacqua approva aggiornamenti normativi e riconoscimenti civici

Bilancio, trasporto pubblico locale, Gect, benemerenze civiche, contrasto all'evasione dei tributi e polizia mortuaria a Dolceacqua. Nove i punti all'ordine del giorno discussi venerdì sera in consiglio comunale. Durante la seduta sono stati approvati importanti aggiornamenti normativi e riconoscimenti civici.

"Nel corso della seduta del consiglio comunale di Dolceacqua sono state approvate alcune pratiche di grande rilievo per la comunità" - fa sapere il sindaco Fulvio Gazzola - "Uno dei punti più significativi è stato l’aggiornamento del 'Regolamento di Polizia Mortuaria'. Tra le modifiche approvate, vi è l’aumento del numero di resti che possono essere collocati nei loculi, passando da 1 a 3; stessa misura anche per gli ossari. Questa decisione è stata presa per venire incontro alle esigenze dei cittadini, riducendo i costi a loro carico, anche se comporterà una riduzione delle entrate per il Comune. Un’altra novità importante riguarda l’autorizzazione alla tumulazione degli animali d’affezione insieme ai loro proprietari, rendendo Dolceacqua il secondo comune della Provincia, dopo Sanremo, ad adottare questa possibilità".

Approvate anche misure per il recupero crediti e la sospensione licenze per attività commerciali inadempienti. "È stata, inoltre, approvata una misura significativa relativa al recupero dei crediti nei confronti delle attività commerciali" - sottolinea Gazzola - "Il nuovo regolamento, in linea con quelli adottati dalle città limitrofe, stabilisce che le attività con debiti superiori a 1.000 euro verso il Comune saranno soggette alla sospensione della licenza. L’Amministrazione ha deciso di adottare questa posizione più rigorosa a seguito del mancato pagamento di somme dovute nonostante ripetuti solleciti e la possibilità di rateizzazione. L’obiettivo è garantire il rispetto degli obblighi contributivi e tutelare la corretta gestione delle risorse comunali".

Il consiglio comunale ha, inoltre, approvato all'unanimità l'adesione al GECT e l'istituzione del “Premio di Civica Benemerenza”. "All’unanimità sono state approvate due ulteriori iniziative. Una è l'adesione al GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale). Dolceacqua conferma il proprio impegno come punto di riferimento e supporto per i piccoli comuni che fanno parte di questo importante accordo di cooperazione internazionale" - mette in risalto Gazzola - "L'altra è l'istituzione del 'Premio di Civica Benemerenza'. A partire dal prossimo anno, il Comune assegnerà questo prestigioso riconoscimento a due categorie di persone: cittadini di Dolceacqua (in vita o alla memoria) che si siano distinti nei campi delle scienze, lettere, arti, industria, lavoro, scuola, sport, iniziative sociali, assistenziali e filantropiche o per atti di liberalità e collaborazione con l’Amministrazione e personalità di rilievo nazionale e internazionale che, grazie alla loro notorietà e impegno, abbiano contribuito alla promozione di Dolceacqua in Italia e nel mondo, valorizzandone il patrimonio culturale e turistico".

"Queste decisioni rappresentano un passo importante per la crescita e il benessere della comunità, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel migliorare i servizi e promuovere l’identità del territorio" - afferma il primo cittadino.