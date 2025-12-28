Operazione antiterrorismo, Berrino critica il silenzio del sindaco Salis e del Pd genovese

“A più di ventiquattr’ore dall’operazione delle forze dell’ordine che ha portato all’arresto di nove esponenti della galassia pro-pal accusati di finanziare Hamas, il sindaco di Genova, Silvia Salis, e il Pd locale non hanno speso una sola parola sull’accaduto, sebbene l’indagine sia partita proprio dalla procura di Genova. La sinistra, purtroppo, non si smentisce: sempre pronta ad andare a caccia di inesistenti fantasmi fascisti, ma silente rispetto alla concretezza del pericolo dettato dal fondamentalismo islamico”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.