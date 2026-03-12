Sanremo, riqualificazione della piazza del Borgo: confronto in commissione sui lavori eseguiti

Si accende il dibattito sui lavori di riqualificazione di piazza del Borgo a Sanremo. Il consigliere Massimo Rossano ha espresso diverse perplessità sull’intervento, chiedendo chiarimenti sia sulle criticità strutturali sia sull’organizzazione della viabilità nell’area nel corso della riunione della seconda commissione, convocata in seguito a richiesta effettuata durante l'ultimo consiglio comunale. Nel corso dell'assise il consigliere aveva infatti manifestato le sue perplessità, evidenziando come la zona "rappresenta una delle principali porte di ingresso alla città e, alla luce dei lavori effettuati, vedo ancora molte criticità".

Rossano ha richiamato anzitutto l’attenzione sul cosiddetto “buco” situato sulla destra di via Pietro Agosti, che a suo giudizio non sarebbe stato adeguatamente preso in considerazione nel progetto. Il consigliere ha poi posto l’accento sul problema della circolazione dei camion e dei mezzi pesanti, che continuerebbero a transitare e a effettuare manovre in una zona dove, ha sottolineato, non dovrebbero passare: "Potrebbero emergere disagi ancora più evidenti" aveva affermato in consiglio. Tra i punti sollevati anche la possibilità di installare una fermata del pullman nella piazza, tema che secondo Rossano meriterebbe un’ulteriore valutazione all’interno del piano complessivo di sistemazione dell’area.

A rispondere alle critiche è stato l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, che ha difeso il progetto, evidenziando come esso sia stato discusso e approvato dalla precedente amministrazione, nella quale Rossano ricopriva il ruolo di assessore al bilancio. Manifestata comunque apertura generale nell'analisi della situazione e di eventuali migliorie da eseguire su parcheggi e risoluzione di viabilità.