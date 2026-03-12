Elezioni amministrative 2026, Mariagrazia Bugnella e Maurizia Palmesino tra i candidati di Bordighera Viva

Dopo la presentazione di Daniele Guerrini, Stefano Sapino, Chiara Mazzocchi, Axel Vignotto, Tiziana Condoluci, Caterina Dimasi, Marco Farotto, Matteo Biancheri e Bruno Sabatino continua a prendere forma la squadra a sostegno del candidato sindaco Carlo La Vigna. Persone con profili di esperienza, competenza e di forte radicamento nel territorio che hanno scelto di candidarsi al consiglio comunale.

Mariagrazia Bugnella e Maurizia Palmesino hanno deciso di candidarsi nella lista civica Bordighera Viva in vista delle prossime elezioni amministrative nella città delle palme.

Le due nuove candidate hanno due percorsi professionali diversi ma sono unite dalla volontà di mettere competenze ed esperienza al servizio della comunità per un obiettivo comune: contribuire alla rinascita di Bordighera. "Abbiamo scelto di candidarci perché crediamo che la politica locale debba essere prima di tutto servizio"- spiegano le candidate Mariagrazia Bugnella e Maurizia Palmesino - "Bordighera è la nostra città e vogliamo contribuire, con responsabilità e passione, a costruirne il futuro".

"La loro candidatura nasce da un impegno autenticamente civico. Non da logiche di appartenenza politica ma dal desiderio di contribuire in modo concreto alla crescita della città portando, nel dibattito pubblico esperienza quotidiana, ascolto dei cittadini e attenzione ai bisogni reali della comunità" - sottolinea il candidato sindaco Carlo La Vigna - "La loro presenza rappresenta anche un segnale significativo di partecipazione femminile alla vita pubblica: donne che, forti della propria esperienza professionale e umana, scelgono di mettersi in gioco per il bene della comunità. La lista Bordighera Viva si propone, infatti, come un progetto costruito attorno alla partecipazione dei cittadini e a un programma di rilancio per la città con l’obiettivo di rafforzare la qualità della vita, sostenere le attività locali e valorizzare l’identità di Bordighera".