Elezioni amministrative 2026, Mariagrazia Bugnella e Maurizia Palmesino tra i candidati di Bordighera Viva

Mariagrazia Bugnella e Maurizia Palmesino hanno deciso di candidarsi nella lista civica Bordighera Viva in vista delle prossime elezioni amministrative nella città delle palme.
Dopo la presentazione di Daniele Guerrini, Stefano Sapino, Chiara Mazzocchi, Axel Vignotto, Tiziana Condoluci, Caterina Dimasi, Marco Farotto, Matteo Biancheri e Bruno Sabatino continua a prendere forma la squadra a sostegno del candidato sindaco Carlo La Vigna. Persone con profili di esperienza, competenza e di forte radicamento nel territorio che hanno scelto di candidarsi al consiglio comunale.
Le due nuove candidate hanno due percorsi professionali diversi ma sono unite dalla volontà di mettere competenze ed esperienza al servizio della comunità per un obiettivo comune: contribuire alla rinascita di Bordighera. "Abbiamo scelto di candidarci perché crediamo che la politica locale debba essere prima di tutto servizio"- spiegano le candidate Mariagrazia Bugnella e Maurizia Palmesino - "Bordighera è la nostra città e vogliamo contribuire, con responsabilità e passione, a costruirne il futuro".
"La loro candidatura nasce da un impegno autenticamente civico. Non da logiche di appartenenza politica ma dal desiderio di contribuire in modo concreto alla crescita della città portando, nel dibattito pubblico esperienza quotidiana, ascolto dei cittadini e attenzione ai bisogni reali della comunità" - sottolinea il candidato sindaco Carlo La Vigna - "La loro presenza rappresenta anche un segnale significativo di partecipazione femminile alla vita pubblica: donne che, forti della propria esperienza professionale e umana, scelgono di mettersi in gioco per il bene della comunità. La lista Bordighera Viva si propone, infatti, come un progetto costruito attorno alla partecipazione dei cittadini e a un programma di rilancio per la città con l’obiettivo di rafforzare la qualità della vita, sostenere le attività locali e valorizzare l’identità di Bordighera".
Mariagrazia Bugnella vive a Bordighera dal 1990 ed è da sempre impegnata nella vita professionale, culturale e sociale della città. Farmacista per oltre trent’anni, è anche laureata al DAMS e in Scienze dello Spettacolo all’Università di Genova. Giornalista pubblicista, dal 2013 dirige la web-tv e testata online bordighera.tv. Dal 2005 è presidente dell’Associazione culturale Accademia delle Muse e dal 2012 al 2020 ha guidato il Premio Internazionale Regina Margherita. La sua candidatura nasce dalla volontà di mettere la propria esperienza al servizio di Bordighera, con attenzione alla cultura, alla partecipazione e alla qualità della vita della comunità.
Maurizia Palmesino, nata a Genova, ha costruito una lunga carriera nel settore marittimo e del commercio internazionale, lavorando per oltre quarant’anni tra Genova e il Principato di Monaco in importanti agenzie di shipping e logistica. Trasferitasi a Bordighera, ha maturato solide competenze amministrative e organizzative, affiancando alla carriera anche un’esperienza imprenditoriale con una gelateria artigianale a Mentone. Oggi, in pensione, desidera mettere a disposizione della comunità la propria esperienza e il proprio senso pratico, entrando a far parte del gruppo civico Bordighera Viva con l’obiettivo di contribuire concretamente al miglioramento della città e della qualità della vita dei cittadini.