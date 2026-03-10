"Bordighera. Corpo, terra, luce": inaugurata l'esposizione d’arte fotografica di Chiara Mazzocchi (Foto)

Arte, territorio e identità attraverso uno sguardo che intreccia sensibilità, natura e luce. E' stata inaugurata sabato, in vista della Giornata Internazionale della Donna, l'esposizione d'arte fotografica di Chiara Mazzocchi: "Bordighera. Corpo, terra, luce". Per l'occasione, alle donne presenti sono stati donati piccoli mazzetti di mimosa realizzati da Caterina Dimasi.

La fotografia in autoritratto di Chiara Mazzocchi diventa così uno spazio emotivo di respiro, liberato anziché catturato, luogo di ascolto e risonanza, che rivela l'unità sottile che lega terra, luce e presenza umana in un'unica, vibrante dimensione vitale, un viaggio introspettivo, intenso ed evocativo, capace di intrecciare paesaggio e dimensione interiore in un dialogo profondo tra luce, materia ed emozione che mette in dialogo paesaggio e animo umano, luce naturale e materia, in una relazione viva con il territorio di Bordighera. "E' un ascolto diverso" - sottolinea l'artista Chiara Mazzocchi - "Si tratta di percezione dell'energia che riguarda l'invisibile, cioè ciò che non si vede. In ogni opera viene mostrato l'interesse verso quello che c'è sotto. L'intento è portare in superficie ciò che non si vede, ciò che non viene capito e soprattutto ciò che si può avere paura di dire. Attraverso l'arte si può 'buttare' fuori l'invisibile. Sono interessata a ciò che vi è nell'invisibile".

Si potrà visitare e ammirare la mostra fino al 20 marzo, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19.30, presso lo spazio culturale nel point di Bordighera Viva - Carlo Vigna Sindaco in via Vittorio Emanuele 269 nella città delle palme.