Sanremo: grande partecipazione al concerto di Alessio Lega a 'La Città Invisibile' per la mostra 'HEaRT of Gaza'

Grande successo di pubblico ieri pomeriggio al concerto di Alessio Lega a La Città Invisibile, nell’ambito della mostra “HEaRT of Gaza”, che sarà prorogata fino al 7 marzo. Il cantautore, vincitore di due Targhe Tenco, ha attraversato il suo vasto repertorio regalando al pubblico una versione intensa e struggente di “Fischia il vento”, brano scritto da “U megu” Felice Cascione, partigiano imperiese e medaglia d’oro della Resistenza. Un momento particolarmente sentito che ha unito memoria storica e attualità.

Molto apprezzati anche gli interventi che hanno accompagnato l’evento: Mariella Migliore, presidentessa del centro culturale; Ersilia Ferrante; Fulvio Fellegara, vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo; e Moni Ovadia, in collegamento da remoto. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore culturale e civile dell’iniziativa, capace di coniugare musica, arte e riflessione. “La risposta del pubblico conferma l’importanza di spazi e linguaggi che tengano viva l’attenzione sui diritti e sulla memoria”, è stato ricordato durante l’incontro.

La proroga della mostra fino al 7 marzo permetterà a un pubblico ancora più ampio di visitare l’esposizione e partecipare ai prossimi appuntamenti in programma.