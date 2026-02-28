Casa Sanremo TV e Radio approdano sul digitale terrestre: record di visualizzazioni e ascolti cross-device

Per il diciannovesimo anno di attività, Casa Sanremo Chateau d’Ax fa il suo debutto sul digitale terrestre, al canale 254, grazie alla collaborazione con ADN Play, infrastruttura strategica per la distribuzione cross-mediale dei contenuti. “Un passo fondamentale per portare Casa Sanremo TV e Radio Casa Sanremo direttamente nelle case degli italiani”, sottolineano gli organizzatori, con una programmazione h24 fruibile da qualsiasi smart TV. Nel periodo dal 14 al 26 febbraio, Casa Sanremo TV ha registrato 36.234 visualizzazioni totali, con una durata media di visione di 48 minuti, a conferma dell’elevato coinvolgimento del palinsesto. Interessante anche la modalità di fruizione: il 74% degli accessi è avvenuto tramite Smart TV, mentre il restante 26% attraverso app e dispositivi mobili, evidenziando l’efficacia della distribuzione cross-device.

I picchi di ascolto si sono concentrati nelle fasce 8–10, 12–14 e 19–20:30, con una distribuzione dell’audience lungo tutta la giornata. Le regioni con maggiore concentrazione di visualizzazioni sono Lombardia, Piemonte, Liguria, Lazio, Toscana e Campania. Numeri importanti anche per Radio Casa Sanremo, che totalizza 21.641 visualizzazioni complessive: 6.664 nella versione audio e 14.977 in radiovisione, con una durata media di ascolto di 1 ora e 12 minuti, a conferma dell’alto livello di fidelizzazione. La versione audio si conferma orientata alla mobilità, con il 68% degli ascolti tramite app e dispositivi mobili, mentre la radiovisione replica un consumo televisivo con il 71% della fruizione su Smart TV.

La distribuzione territoriale dell’ascolto radiofonico è uniforme tra le diverse regioni italiane, con una presenza significativa anche dall’estero: connessioni registrate da Canada, Argentina e vari Paesi dell’America Latina, segno della forte attrattività internazionale del brand Casa Sanremo e dell’efficacia della distribuzione globale garantita da ADN Play.