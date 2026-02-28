Dal Tg1 alla conduzione del Festival di Sanremo, Giorgia Cardinaletti: “Mi mancava solo il palco, grazie a Carlo”

Giorgia Cardinaletti e l'affermazione dopo 13 anni di carriera in Rai come giornalista. La sua scalata stasera si consacra sul palco dell'Ariston per la finale della 76esima edizione del festival di Sanremo.

La giornalista del Tg1 sarà co-conduttrice dei padroni di casa Carlo Conti e Laura Pausini. Ospite della serata sarà l'attore comico Nino Frassica.





“Grazie a Carlo per questa scelta pazza – commenta Cardinaletti -. Ringrazio tutta la squadra del Tg1. Fa effetto essere da quest'altra parte, la mia prima esperienza a Sanremo è stata come moderatrice, da molto più giovane, e poi sono sempre venuta con i tg. Avendo lavorato tutta la settimana ho percepito meno la pressione per stasera. Il mio terrore? La scala, ma confido nel sostegno di Carlo. Devo dire veramente emozionante anche se può sembrare banale.



Per me – conclude - che sono innamorata della Rai, dove sono arrivata 13 anni fa, cresciuta e dove ho potuto fare tante cose diverse, mi mancava solo il palco”.



Sull'attacco di stamane di Stati Uniti e Israele all'Iran Cardinaletti conferma l'impegno dei colleghi : “Se ci sarà modo faremo una piccola riflessione”. E su questo si inserisce anche Carlo Conti rassicurando: “Nel caso daremo linea al Tg1”.