Sanremo, scoppia il caso in Consiglio comunale: durante l’intervento di Antonino Consiglio si sente un “devi morire” (Video)

Un episodio destinato a far discutere ha scosso l’ultimo Consiglio comunale di Sanremo, svoltosi nella serata di giovedì 27 febbraio. Durante l’intervento di Antonino Consiglio, consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia, dalla registrazione della seduta emerge un inquietante “Devi morire”, pronunciato da una voce maschile tra i presenti.

L’audio incriminato, udibile al secondo 23 del video ufficiale, seppur non chiarissimo per via della parlata dell’autore, sembra rivolto a Consiglio proprio mentre quest’ultimo stava ringraziando e salutando Luca Lombardi, il quale pochi giorni fa ha deciso di lasciare il Consiglio comunale per dedicarsi completamente all'attività da assessore regionale. L’episodio ha immediatamente sollevato un’ondata di indignazione tra gli esponenti politici locali.

A condannare il fatto è stato il senatore Gianni Berrino, che ha commentato: “Trovo incredibile che, durante un ringraziamento fatto a chi rappresenta una parte della storia del Consiglio comunale di questi ultimi anni e attualmente ricopre il ruolo di assessore regionale, qualcuno si sia riservato di dire ‘devi morire’. Lo trovo di cattivo gusto e danneggia l’intera maggioranza, oltre al Consiglio comunale di Sanremo. Si può essere lontani politicamente, ma augurare la morte a chi sta parlando in aula è qualcosa che non ha senso, non si può tollerare e lascia basiti”.

Sul caso è intervenuto anche lo stesso Antonino Consiglio, esprimendo tutto il suo sconcerto: “Sono rimasto estremamente stupito nel sentire il video. Anche perché nel pubblico non c'era nessuno (seppur pochi, in aula qualche presente ad assistere all'assise c'era, ndr) e non mi sembra un linguaggio da consigliere comunale nei confronti di un altro consigliere. Oltretutto, stavo facendo un ringraziamento al collega Lombardi per i suoi anni in Consiglio comunale. Se sono sicuro che non ci fosse gente tra il pubblico? Ne sono certo”.

L’episodio, che non è passato inosservato, promette di accendere l'ennesimo dibattito in città, alimentando interrogativi sulla natura e l'origine della frase.