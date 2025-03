Sanremo, insulti in Consiglio Comunale. Il presidente Alessandro Il Grande: "Apriremo un’indagine"

Il presidente del consiglio comunale di Sanremo Alessandro Il Grande interviene in merito a quanto avvenuto durante l'ultimo consiglio comunale, quando nei confronti del consigliere di Fratelli d'Italia Antonino Consiglio sono arrivate delle dichiarazioni ingiuriose, durante il suo intervento per salutare l'ex collega Luca Lombardi: "Esprimo la solidarietà al consigliere Antonino Consiglio. Questo è un atto grave, ci dev’essere la possibilità di parlare senza insulti. Apriremo un’indagine per capire cosa sia effettivamente successo e laddove riusciremo a ricostruire prenderemo i provvedimenti del caso. Senza nessun problema. Sicuramente è un caso che dovremo analizzare: bisogna capire chi è stato. Se la voce arriva dal pubblico o da qualche consigliere. Faremo esaminare tutte le riprese dai tecnici per capire cosa è stato detto e da chi. Sono veramente rammaricato di quanto successo: nessuno si è accorto di nulla, altrimenti sarei intervenuto subito. Lo faremo adesso e faremo tutti i passi per individuare il responsabile e intervenire. Ho già chiamato Antonino Consiglio e gli ho espresso tutta la mia solidarietà".