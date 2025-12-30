Ventimiglia, difesa e sostegno all'istituto italiano di tecnologia di Genova: votata all'unanimità la mozione del Pd

Discussa e votata all'unanimità, nella seduta odierna del consiglio comunale a Ventimiglia, la mozione sulla difesa e sostegno all'istituto italiano di tecnologia di Genova a fronte dei tagli previsti nella manovra finanziaria presentata dai consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico Vera Nesci e Alessandro Leuzzi.

"Si tratta di farsi parte attiva in sede di conferenza Stato-regioni affinché venga ripristinata progressivamente la dotazione originaria di 100 milioni di euro che erano destinati a questo istituto" - dice il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci illustrando la mozione - "Questo istituto, che ha sede principale a Genova, è uno dei centri di eccellenza della ricerca applicata in Italia e opera nei settori strategici della robotica, dell'intelligenza artificiale genomica e dei materiali avanzati. E' di facile comprensione che una riduzione del finanziamento pari al 15 per cento che è stata prevista nella commissione parlamentare competente ovviamente comporta un rallentamento di tutti i progetti in corso, una riduzione del personale nonché un colpo gravissimo al sistema della ricerca ligure con ripercussioni anche sull'attrattività di Genova quale polo scientifico internazionale e una ripercussione sullo sviluppo economico e occupazionale della regione stessa. E', quindi, interesse di tutti noi. L'ordine del giorno è stato votato all'unanimità il 4novembre 2025 dal consiglio regionale della Liguria, quindi, potete votarla".

"Parere favorevole" - dichiara il sindaco Flavio Di Muro - "Non la firmiamo ma la votiamo".

"Su questa mozione, che ritengo molto interessante, sarebbe bene che i consiglieri presentatori ci dessero la possibilità di condividerla aggiungendo le firme di minoranza e maggioranza senza esclusione" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Penso che siamo tutti favorevoli. Se mi date l'autorizzazione la sottoscrivo".

"Grazie consigliere Scullino. Avevo presentato alla conferenza dei capogruppo di sottoscrivere questa mozione" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci.

La mozione sottoscritta dalla minoranza è stata votata all'unanimità.