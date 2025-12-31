Consiglio comunale, Ventimiglia aumenta le tariffe dell'imposta di soggiorno

Ventimiglia approva in consiglio comunale, nonostante quattro voti astenuti da parte della minoranza, le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026.

Le tariffe di Imu e Irpef rimangono invariate mentre cambiano quelle dell'imposta di soggiorno. "Questa proposta deliberativa rappresenta naturalmente una dei presupposti per poi divenire all'approvazione del bilancio di previsione. In materia di aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria c'è stata una conferma da parte dell'ente di quelle in vigore, così per l'aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche viene confermata l'aliquota attualmente in vigore" - dice il segretario generale Monica Veziano illustrando la pratica - "L'unica modifica, invece, attiene all'imposta di soggiorno. Con delibera di Giunta, a fronte di un'intesa in sede del tavolo del turismo con le associazioni di categoria, si è deliberato il passaggio da un euro a due euro soltanto per alcune categorie di strutture recettive: agriturismi, ittiturismi, esercizi di affitta-camere, b&b, campeggi e attrezzature per la sosta".

"Mi conferma che più o meno l'entrata sull'imposta di soggiorno quest'anno è stata di circa 80mila euro?" - chiede il consigliere comunale di minoranza Gabriele Sismondini - "Sono per cercare di far arrivare al massimo. E' un'entrata che non pesa sulle attività commerciali ma, con prospettiva, negli anni con questa entrata qua si possono fare delle cose. Considerato che questa è una città fantasma dopo le 17.30 di sera cerchiamo di prendere dove possiamo. Propongo per l'anno prossimo di aumentarla ancora e di capire insieme quale possa essere un'idea per poi rinvestire questi soldi".

"Quest'anno è stata di circa 90mila euro" - fa sapere l'assessore Serena Calcopietro - "Poi avevamo dei residui che sono stati accumulati negli anni precedenti. Abbiamo un 60 per cento direttamente scelto dall'assessorato al Turismo in concerto con il tavolo del turismo con le associazioni di categoria e il quaranta per cento, invece, con l'area tecnica. E' proprio grazie in accordo con l'assessore ai lavori pubblici che abbiamo deciso di investire nell'acquisto dell'arredo urbano, come i vasi che si trovano in via Ruffini e che troverete anche in via Aprosio. C'è un andamento negativo in generale per quanto riguarda il turismo in tutta la provincia. Quello che possiamo fare come amministrazione è quello di cercare di attivare e promuovere sempre di più l'attività turistica di promozione turistica e lo abbiamo fatto. Auspichiamo un aumento di presenze. Avremo una proiezione più precisa nei primi di febbraio, perché entro il 20 gennaio dell'anno successivo viene versati l'ultimo trimestre".