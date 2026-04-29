Liguria, Lombardi: “Il turismo congressuale è strategico. Con Convention Bureau Genova presenza strutturata sui mercati internazionali”

“Convention Bureau Genova è un partner con cui lavoriamo concretamente, attraverso un progetto di co-marketing che vede Regione, Agenzia In Liguria e Meet in Liguria agire come un unico sistema presentandoci sui principali mercati nazionali e internazionali. Crediamo che il turismo congressuale non sia un settore di nicchia, ma uno degli strumenti più efficaci per qualificare i flussi e distribuirli durante tutto l’anno. Dopo essere stati agli Association Days di Padova, al Full Contact Meeting Planner di Rapallo e all’Italy at Hand Scandinavia Roadshow tra Oslo, Stoccolma e Copenhagen, saremo all’IMEX di Francoforte a maggio, al BUY MICE di Milano in ottobre e all’IBTM di Barcellona a novembre. Una presenza strutturata, non occasionale, sui mercati che contano”.

Lo ha dichiarato questa mattina l'assessore al Turismo Luca Lombardi all'assemblea annuale di Convention Bureau Genova, durante la quale ha sottolineato quanto la Regione Liguria punti al comparto del turismo congressuale.



“Quando si ospita un grande evento l’occupazione alberghiera sfiora il 95%: nessun altro segmento produce questo effetto con la stessa intensità, nei periodi meno turistici e la Liguria offre un territorio ad alta densità esperienziale tutto accessibile e integrabile nei programmi congressuali. La particolarità unica della nostra regione è che solitamente chi viene da noi per un congresso successivamente torna per fare una vacanza – ha aggiunto Lombardi –. Importante quindi è il decreto del Ministero del Turismo da 109 milioni di euro: risorse destinate alla riqualificazione energetica delle strutture, all’introduzione di soluzioni avanzate di digitalizzazione, automazione e sistemi di monitoraggio intelligente, riqualificazione di piscine, impianti termali e aree wellness, centri congressi e strutture per eventi. Per il comparto congressuale della Liguria significa pertanto poter migliorare la qualità delle sedi, renderle più sostenibili, più tecnologiche e sempre più in linea con gli standard richiesti dal mercato internazionale”.