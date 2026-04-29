Una città con più servizi per turisti e animali domestici, la lista del candidato sindaco Marzia Baldassarre punta a una 'Bordighera Pet Friendly'

Una città con più servizi per turisti e animali domestici al seguito. “Bordighera Pet Friendly” con una rete attività commerciali e alberghiere che possa rendere ancora più accogliente Bordighera ai turisti e agli animali domestici è la proposta di “Bordighera Domani” che punta con decisione ad offrire servizi chiari e concreti rispondendo alle esigenze dei turisti che decideranno la loro destinazione in Riviera con animali domestici al seguito.

"Non si tratta di una rivoluzione ma di un’evoluzione naturale per una città che vuole farsi specchio delle richieste e delle esigenze che arrivano alle strutture turistiche cittadine" – sottolineano dal gruppo civico che fa capo al candidato sindaco Marzia Baldassarre – "Bordighera Pet Friendly è un progetto che non deve essere interpretato come un indirizzo estetico o di servizi tradizionali ma di una sensibilità crescente verso una fetta di mercato turistico sempre più rilevante: appunto verso di chi viaggia in compagnia dei propri animali domestici".

Il progetto per il benessere animale e il turismo accogliente punta a trasformare la città in una destinazione "Pet Friendly" d’eccellenza a 360 gradi, dove la convivenza tra cittadini, turisti e amici a quattro zampe sia armoniosa, organizzata e, soprattutto, fonte di valore aggiunto per l’economia locale. Bordighera Domani creerà un circuito ufficiale con bar, ristoranti, hotel e stabilimenti balneari. "Le attività che aderiranno all’iniziativa – spiegano dal gruppo civico - non riceveranno solo una vetrofania da esporre ma entreranno a far parte di un sistema comunicativo integrato di livello e importanza. L’obiettivo non è complicare la vita agli imprenditori con burocrazia eccessiva ma semmai dare più valore e importanza chi già oggi accoglie gli animali, offrendo standard minimi di qualità come l’accesso all’acqua e spazi idonei. In cambio, le attività avranno una corsia preferenziale nelle campagne di promozione turistica e una visibilità dedicata su mappe digitali e cartacee".

La visione proposta da “Bordighera Domani” mette al centro il decoro urbano. "Più servizi significano regole più chiare – dicono a questo proposito dalla lista civica di Marzia Baldassarre – a cominciare dal potenziamento delle aree verdi, dall’installazione di fontanelle e ad una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta delle deiezioni. L'approccio è quello della 'responsabilità condivisa'". Un altro dei punti rilevanti del piano prevede lo sviluppo progressivo di aree dedicate negli stabilimenti balneari, permettendo finalmente a chi visita la Città delle Palme di non dover rinunciare alla spiaggia per colpa della presenza di un cane. "Una mossa strategica che – concludono da “Bordighera Domani” - potrebbe allungare la permanenza media dei turisti e dei loro animali, trasformando Bordighera in una scelta prioritaria rispetto a località meno attrezzate".