Rocchetta Nervina, tre candidati in campo: Basso, Pannese e Gastaudo per le comunali del 24 e 25 maggio prossimi

Se a Bordighera sono ben 5 i candidati a sindaco e le liste che si presentano alle prossime elezioni amministrative, anche Rocchetta Nervina non scherza. Saranno tre, infatti, i candidati alle elezioni del 24 e 25 maggio prossimi.

Oltre alla lista ‘Castrum Barbaire’ del candidato Claudio Basso, attuale sindaco, si propongono altre due: ‘Progetto Popolare’ e ‘Aiga Nova’. La prima vede, in qualità di sindaco Ciriaco Pannese e la seconda Stefano Gastaudo.

Nella lista del candidato Claudio Basso si presentano, in qualità di aspiranti consiglieri: Marisa Amerio, Antonella Balestra, Matteo Brigasco, Silvia Carabalona, Fabrizio Crespi, Tommaso D’Annunzio, Giacomo Perotto ed Alessandro Raspaldo.

Con Ciriaco Pannese, invece, si presentano: Gianluigi Orrù, Pia Di Fiore, Tommaso Chierchia, Valerio Donzella, Ciro Mautone, Giulio Petrella, Lorenzo Tartaglione, Antonio Pannese e Federico Mercurio.

Infine, con il candidato a sindaco Gastaudo, corrono: Roberta Rosso, Nadia Costacurta, Elena Rondelli, Dario Brigasco, Massimo Ricotta, Giuliano Merenza, Rebecca Tamagno, Filippo Esposito, Martina Ciurlo e Lorenzo Sette.