Santo Stefano al Mare, Pallini presenta il programma 2026-2031 tra continuità, ambiente e innovazione

Il candidato sindaco e sindaco uscente Marcello Pallini ha presentato il programma della lista “Insieme per Domani”, delineando il progetto politico e amministrativo per il quinquennio 2026-2031. “È un programma che nasce dall’ascolto, dall’importante lavoro svolto e dalla volontà di continuare a costruire il futuro del nostro borgo con serietà e concretezza”, ha dichiarato Pallini, sottolineando la volontà di unire tradizione e innovazione, identità locale e nuove sfide.

Il programma si articola in priorità strategiche trasversali, che spaziano dalla riqualificazione urbana alla difesa del territorio, dall’ambiente alla valorizzazione del mare, fino a cultura, turismo, sicurezza e servizi sociali. L’obiettivo è dare continuità al lavoro dell’amministrazione uscente, rafforzando interventi su opere pubbliche, rigenerazione urbana, parcheggi e sicurezza idraulica. Grande attenzione è riservata all’ambiente, con il potenziamento della raccolta differenziata, già stabile intorno al 70%, e iniziative dedicate alla tutela del mare e allo sviluppo dell’economia circolare. Sul fronte del demanio e waterfront, sono previsti interventi contro l’erosione costiera, insieme a progetti per migliorare accessibilità e fruibilità del lungomare.

Tra i punti qualificanti emerge anche il rafforzamento dell’identità culturale e turistica, con il potenziamento del Museo del Mare, in collaborazione con Amaie Energia e Servizi, e la promozione di eventi e percorsi enogastronomici e di turismo esperienziale. Non manca il capitolo dedicato a sicurezza e innovazione amministrativa, con l’estensione della videosorveglianza intelligente, anche tramite intelligenza artificiale, e l’ampliamento dei servizi digitali, per una pubblica amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini.

Ampio spazio anche al sociale e all’inclusione, con progetti rivolti agli anziani – tra cui la riapertura della Casa di riposo D’Albertis e la gestione di una nuova sala di conversazione – oltre al rafforzamento del presidio sanitario e al sostegno a giovani e famiglie, per favorirne la permanenza sul territorio. “Il nostro programma non è solo un elenco di proposte, ma un patto con i cittadini”, ha aggiunto Pallini, evidenziando la volontà di costruire un paese più vivibile, accogliente e forte, senza perdere la propria identità. La lista Insieme per Domani si propone dunque come un progetto che guarda al futuro con pragmatismo e visione, puntando a consolidare i risultati raggiunti e aprire nuove opportunità per Santo Stefano al Mare.