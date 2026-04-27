CNA Imperia promuove un nuovo corso gratuito di “Cittadinanza Digitale” per lavoratori e cittadini

CNA Imperia informa associati, imprese e cittadini di una nuova e importante opportunità formativa gratuita dedicata allo sviluppo delle competenze digitali, oggi sempre più centrali e non più rinviabili in ogni ambito della vita professionale e personale.

Il corso “Cittadinanza Digitale”, erogato da Studio Aschei e finanziato da Regione Liguria, è rivolto sia a persone occupate che disoccupate e si pone l’obiettivo di fornire strumenti pratici e immediatamente utilizzabili per gestire con maggiore sicurezza e autonomia le attività digitali quotidiane.

Il percorso formativo permetterà ai partecipanti di acquisire competenze su:

utilizzo del computer e gestione dei documenti digitali

accesso e utilizzo dei principali portali online

comunicazioni telematiche e servizi digitali

procedure informatiche sempre più richieste nel mondo del lavoro

strumenti utili per semplificare gli adempimenti quotidiani

In un contesto in cui imprese, artigiani, professionisti e cittadini sono sempre più chiamati a interagire con piattaforme digitali, servizi online e procedure informatizzate, CNA Imperia conferma il proprio impegno nel supportare concretamente il territorio, segnalando occasioni di formazione qualificata e accessibile.

Il corso prevede una durata complessiva di 32 ore, articolate in modalità mista per favorire la partecipazione:

16 ore in presenza , suddivise in 4 incontri, a Sanremo (Via Capitan Pesante, in centro)

, suddivise in 4 incontri, a 16 ore online , suddivise in 4 incontri, fruibili comodamente da casa

, suddivise in 4 incontri, fruibili comodamente da casa Orario lezioni: 9.00 – 13.00

La partecipazione è totalmente gratuita, grazie al finanziamento di Regione Liguria, e rappresenta un’opportunità concreta per migliorare le proprie competenze digitali, lavorare con maggiore efficienza e affrontare con sicurezza gli adempimenti sempre più digitalizzati.

La selezione dei partecipanti si terrà mercoledì 6 maggio dalle ore 9.00.

È necessario prenotarsi al seguente link: https://forms.gle/H4GnrWzktLh3NpWm8

“Oggi la conoscenza digitale non è più un’opzione ma una necessità – dichiara Luca Aschei, titolare del corso –. Sempre più attività, sia lavorative che personali, richiedono l’utilizzo di strumenti informatici. Questo percorso nasce per dare a tutti la possibilità di acquisire competenze concrete, ridurre il divario digitale e muoversi con maggiore autonomia e sicurezza nel mondo digitale”.

“CNA Imperia continua a svolgere un ruolo attivo nel supportare imprese e cittadini in un processo di trasformazione che coinvolge tutti i settori – sottolinea il Direttore di CNA Imperia –. Investire nella formazione digitale oggi significa investire nella competitività delle imprese e nella qualità della vita delle persone. Per questo promuoviamo con convinzione iniziative come questa, accessibili e di immediata utilità”.

CNA Imperia conferma così il proprio impegno nel mettere a disposizione degli associati e del territorio strumenti concreti di crescita, aggiornamento e innovazione.