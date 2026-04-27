Bordighera, il plesso Montale celebra il 25 aprile: studenti protagonisti tra memoria e poesia

Una partecipazione sentita e carica di significato quella degli studenti del plesso “Eugenio Montale” di Bordighera dell’ISISS Fermi-Polo-Montale, che nella giornata del 25 aprile hanno preso parte alle celebrazioni della Festa della Liberazione in collaborazione con il Comune.

Protagonisti in particolare gli alunni delle classi quinte dell’indirizzo RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing) e del liceo scientifico OSA (Scienze Applicate), che hanno aderito con grande senso civico all’iniziativa, contribuendo attivamente alla riuscita della cerimonia.

Il corteo, accompagnato dalla banda musicale, è partito alle ore 17 dal Palazzo del Parco, per poi attraversare alcuni luoghi simbolo della memoria cittadina: dalla pietra d’inciampo dedicata al partigiano Renacci, ucciso a Fossoli, fino a piazza Mazzini, al Palazzo comunale e al cippo del partigiano.

Dopo gli interventi delle autorità e degli studenti delle scuole primarie e medie, i ragazzi del Montale – Barbera Lilian e Sami Weam della 5A RIM, insieme a Gioele Gibelli, Giulia La Rocca, Samuele Burzese, Alessandro Benedetti e Mattia Masserut del liceo OSA – hanno dato voce alla memoria attraverso la lettura di alcune intense poesie dedicate alla Resistenza, firmate da grandi autori della letteratura italiana.

Un momento di forte impatto emotivo, che ha unito storia, cultura e consapevolezza civile, sottolineando il valore della memoria e l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i principi di libertà e democrazia.

Poesie della Resistenza

Giorgio Bassani – “Retrovìa”

Non li vedi, tu, gli angeli tutelari

che còmpitano la tua croce.

Hanno come te gli occhi chiari,

quasi puerile la voce.

Li vedessi, forse sorrideresti.

Non portan clamidi stole o tocchi;

polverosi, sono, rotti

di fatica: hanno tute celesti.

Parlano. Li senti bisbigliare

di non sai che pace, che speranza:

in un paese di là dal mare

questa è sera di vacanza.

Nella sera il monte odora

oleandri da una tomba di sassi.

la vita non è più, ora,

per te che un dileguare di passi.

Elio Filippo Accrocca – “Ho dormito l’ultima notte”

Ho dormito l’ultima notte

nella casa di mio padre

al quartiere proletario.

La guerra, aborto d’uomini

dementi, è passata sulla

mia casa di San Lorenzo.

Il cuore ha le sue distruzioni

come le macerie di spettri,

eppure il cuore ancora grida,

geme, dispera, ma vive

come la madonna di Raffaello

salvata tra i sassi della mia casa

e un paio di calzoni grigioverdi.

Franco Fortini – “Canto degli ultimi partigiani”

Sulla spalletta del ponte

Le teste degli impiccati

Nell'acqua della fonte

La bava degli impiccati.

Sul lastrico del mercato

Le unghie dei fucilati

Sull'erba secca del prato

I denti dei fucilati.

Mordere l'aria mordere i sassi

La nostra carne non è più d'uomini

Mordere l'aria mordere i sassi

Il nostro cuore non è più d'uomini.

Ma noi s'è letta negli occhi dei morti

E sulla terra faremo libertà

Ma l'hanno stretta i pugni dei morti

La giustizia che si farà.

Alfonso Gatto – “Anniversario”

Io ricordo quei giorni: nell’ignoto

mattino ove a svegliarci era il terrore

d’esser rimasti soli, udivo il cielo

come una voce morta. E già la luce

abbandonata dai morenti ai vetri

mi toccava la fronte, sui capelli

lasciava l’orma del suo sonno eterno.

Un grido umano che s’udisse, nulla

solo la neve - e tutti erano vivi

dietro quel muro a piangere, il silenzio

beveva a fiumi il pianto della terra.

Oh, l’Europa gelata nel suo cuore

mai più si scalderà: sola, coi morti

che l’amano in eterno, sarà bianca

senza confini, unita dalla neve.

Corrado Govoni – “Morte del partigiano”

Dorme nei suoi capelli, vegetali

fili che il sole e il vento scioglieranno

vivi all’alba: una buia sventagliata

di mitra lo sferzò tra capo e collo

come brusca manata di un amico:

così cadde supino, per voltarsi

a riconoscerlo e a scambiare il colpo.

Non sentì allontanarsi per la riva

i passi dei fucilatori, dopo

che gli diedero un calcio per saluto

gridandogli: «Carogna!», e dentro il fiume

scaricarono l’arma e un po’ più avanti

graffiarono rabbiosamente il ponte

di bombe a mano: troppo poco a fare,

anche se così complice od assente,

che la notte straripi di terrore

per un sol sparo secco. Dorme, dorme

lungo disteso, stretto il gonfio collo

nella sciarpa di sangue larga e morbida

sempre più gelida; e il lungo cappotto

indurito di brina è il suo sepolcro.

E la sua patria è l'erba.

Cesare Pavese – “Tu non sai le colline”

Tu non sai le colline

dove si è sparso il sangue.

Tutti quanti fuggimmo

Tutti quanti gettammo

l’arme e il nome. Una donna

ci guardava fuggire.

Uno solo di noi

si fermò a pugno chiuso,

vide il cielo vuoto,

chinò il capo e morì

sotto il muro, tacendo.

Ora è un cencio di sangue

e il suo nome. Una donna

ci aspetta alle colline.

Pier Paolo Pasolini – poesia per Guido

«(...) No, Guido, non salire!

Non ricordi più il tuo nome? Ermes, ritorna indietro,

davanti c'è Porzus contro il cielo

ma voltati, e alle tue spalle

vedrai la pianura tiepida di luci

tua madre lieta, i tuoi libri.

Ah Ermes non salire,

spezza i passi che ti portano in alto,

a Musi è la via del ritorno,

a Porzus non c'è che azzurro. (...)»