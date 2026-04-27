Bordighera, il plesso Montale celebra il 25 aprile: studenti protagonisti tra memoria e poesia

Una partecipazione sentita e carica di significato quella degli studenti del plesso “Eugenio Montale” di Bordighera dell’ISISS Fermi-Polo-Montale, che nella giornata del 25 aprile hanno preso parte alle celebrazioni della Festa della Liberazione in collaborazione con il Comune.
Protagonisti in particolare gli alunni delle classi quinte dell’indirizzo RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing) e del liceo scientifico OSA (Scienze Applicate), che hanno aderito con grande senso civico all’iniziativa, contribuendo attivamente alla riuscita della cerimonia.
Il corteo, accompagnato dalla banda musicale, è partito alle ore 17 dal Palazzo del Parco, per poi attraversare alcuni luoghi simbolo della memoria cittadina: dalla pietra d’inciampo dedicata al partigiano Renacci, ucciso a Fossoli, fino a piazza Mazzini, al Palazzo comunale e al cippo del partigiano.
Dopo gli interventi delle autorità e degli studenti delle scuole primarie e medie, i ragazzi del Montale – Barbera Lilian e Sami Weam della 5A RIM, insieme a Gioele Gibelli, Giulia La Rocca, Samuele Burzese, Alessandro Benedetti e Mattia Masserut del liceo OSA – hanno dato voce alla memoria attraverso la lettura di alcune intense poesie dedicate alla Resistenza, firmate da grandi autori della letteratura italiana.
Un momento di forte impatto emotivo, che ha unito storia, cultura e consapevolezza civile, sottolineando il valore della memoria e l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni i principi di libertà e democrazia.
Poesie della Resistenza
Giorgio Bassani – “Retrovìa”
Non li vedi, tu, gli angeli tutelari
che còmpitano la tua croce.
Hanno come te gli occhi chiari,
quasi puerile la voce.
Li vedessi, forse sorrideresti.
Non portan clamidi stole o tocchi;
polverosi, sono, rotti
di fatica: hanno tute celesti.
Parlano. Li senti bisbigliare
di non sai che pace, che speranza:
in un paese di là dal mare
questa è sera di vacanza.
Nella sera il monte odora
oleandri da una tomba di sassi.
la vita non è più, ora,
per te che un dileguare di passi.
Elio Filippo Accrocca – “Ho dormito l’ultima notte”
Ho dormito l’ultima notte
nella casa di mio padre
al quartiere proletario.
La guerra, aborto d’uomini
dementi, è passata sulla
mia casa di San Lorenzo.
Il cuore ha le sue distruzioni
come le macerie di spettri,
eppure il cuore ancora grida,
geme, dispera, ma vive
come la madonna di Raffaello
salvata tra i sassi della mia casa
e un paio di calzoni grigioverdi.
Franco Fortini – “Canto degli ultimi partigiani”
Sulla spalletta del ponte
Le teste degli impiccati
Nell'acqua della fonte
La bava degli impiccati.
Sul lastrico del mercato
Le unghie dei fucilati
Sull'erba secca del prato
I denti dei fucilati.
Mordere l'aria mordere i sassi
La nostra carne non è più d'uomini
Mordere l'aria mordere i sassi
Il nostro cuore non è più d'uomini.
Ma noi s'è letta negli occhi dei morti
E sulla terra faremo libertà
Ma l'hanno stretta i pugni dei morti
La giustizia che si farà.
Alfonso Gatto – “Anniversario”
Io ricordo quei giorni: nell’ignoto
mattino ove a svegliarci era il terrore
d’esser rimasti soli, udivo il cielo
come una voce morta. E già la luce
abbandonata dai morenti ai vetri
mi toccava la fronte, sui capelli
lasciava l’orma del suo sonno eterno.
Un grido umano che s’udisse, nulla
solo la neve - e tutti erano vivi
dietro quel muro a piangere, il silenzio
beveva a fiumi il pianto della terra.
Oh, l’Europa gelata nel suo cuore
mai più si scalderà: sola, coi morti
che l’amano in eterno, sarà bianca
senza confini, unita dalla neve.
Corrado Govoni – “Morte del partigiano”
Dorme nei suoi capelli, vegetali
fili che il sole e il vento scioglieranno
vivi all’alba: una buia sventagliata
di mitra lo sferzò tra capo e collo
come brusca manata di un amico:
così cadde supino, per voltarsi
a riconoscerlo e a scambiare il colpo.
Non sentì allontanarsi per la riva
i passi dei fucilatori, dopo
che gli diedero un calcio per saluto
gridandogli: «Carogna!», e dentro il fiume
scaricarono l’arma e un po’ più avanti
graffiarono rabbiosamente il ponte
di bombe a mano: troppo poco a fare,
anche se così complice od assente,
che la notte straripi di terrore
per un sol sparo secco. Dorme, dorme
lungo disteso, stretto il gonfio collo
nella sciarpa di sangue larga e morbida
sempre più gelida; e il lungo cappotto
indurito di brina è il suo sepolcro.
E la sua patria è l'erba.
Cesare Pavese – “Tu non sai le colline”
Tu non sai le colline
dove si è sparso il sangue.
Tutti quanti fuggimmo
Tutti quanti gettammo
l’arme e il nome. Una donna
ci guardava fuggire.
Uno solo di noi
si fermò a pugno chiuso,
vide il cielo vuoto,
chinò il capo e morì
sotto il muro, tacendo.
Ora è un cencio di sangue
e il suo nome. Una donna
ci aspetta alle colline.
Pier Paolo Pasolini – poesia per Guido
«(...) No, Guido, non salire!
Non ricordi più il tuo nome? Ermes, ritorna indietro,
davanti c'è Porzus contro il cielo
ma voltati, e alle tue spalle
vedrai la pianura tiepida di luci
tua madre lieta, i tuoi libri.
Ah Ermes non salire,
spezza i passi che ti portano in alto,
a Musi è la via del ritorno,
a Porzus non c'è che azzurro. (...)»