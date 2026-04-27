Sanremo, “Remare a scuola” è il progetto che porta il canottaggio tra i banchi dell’Istituto Sociosanitario

Unire sport, formazione e benessere psicofisico: è questo l’obiettivo di “Remare a scuola”, il progetto didattico che coinvolge gli studenti della classe quarta dell’indirizzo sociosanitario dell’Istituto Istituto Ruffini-Aicardi, protagonisti di un percorso esperienziale presso il Circolo Canottieri di Sanremo.

L’iniziativa, ormai consolidata negli anni, è stata riproposta anche per questo anno scolastico grazie alla collaborazione del Circolo Canottieri, che mette a disposizione spazi e competenze per avvicinare i ragazzi al mondo del canottaggio. Le attività si svolgono in orario scolastico attraverso uscite didattiche strutturate e guidate da esperti del settore.

A raccontare il progetto sono i docenti referenti Micaela Porcellana e Michele Minaglia, che sottolineano come l’obiettivo principale sia quello di valorizzare gli sport all’aria aperta, promuovendo al tempo stesso inclusione, lavoro di squadra e conoscenza del territorio.

Il canottaggio diventa così uno strumento educativo a tutti gli effetti, capace di sviluppare coordinazione, collaborazione e spirito di gruppo, elementi fondamentali soprattutto per il percorso sociosanitario. L’esperienza in acqua si trasforma in un’occasione formativa che unisce teoria e pratica, rafforzando competenze tecniche e relazionali.

Il progetto “Remare a scuola” rientra nell’offerta formativa sportiva dell’istituto e rappresenta un esempio concreto di didattica attiva e inclusiva, in cui lo sport diventa veicolo di crescita personale e professionale.