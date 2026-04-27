Soccorso di animali, quattrocento interventi a Ventimiglia: il traguardo di Ambulanze Veterinarie Odv (Foto)

Soccorso di animali a Ventimiglia. Ambulanze Veterinarie ODV raggiunge un traguardo importante: quattrocento interventi effettuati esclusivamente sul territorio comunale ventimigliese.

"Quattrocento interventi. Quattrocento chiamate, emergenze, corse, animali da aiutare e famiglie da sostenere nei momenti più difficili" - fa sapere Ambulanze Veterinarie ODV - "A segnare questo risultato è stato l’intervento di venerdì, dedicato al soccorso di un Labrador in gravi condizioni. Il cane non riusciva più ad alzarsi, non mangiava e presentava una forte difficoltà respiratoria, aggravata da una patologia cardiaca".

I volontari dell’associazione sono intervenuti con un’ambulanza veterinaria attrezzata, prestando assistenza all’animale e garantendo il trasporto in sicurezza verso le cure necessarie. "Un intervento delicato, che rappresenta simbolicamente il lavoro svolto ogni giorno dai volontari" - sottolinea l'associazione - "Esserci quando un animale ha bisogno, quando una famiglia non sa come affrontare un’emergenza, quando la tempestività può fare la differenza".

Il raggiungimento dei quattrocento interventi solo a Ventimiglia conferma il forte radicamento di Ambulanze Veterinarie ODV sul territorio e l’importanza di un servizio ormai diventato un punto di riferimento per cittadini e animali. "Ogni intervento non è solo un numero – mettono in risalto dall’associazione – ma una vita da proteggere, una famiglia da aiutare, una responsabilità che portiamo avanti con impegno e cuore".

Ambulanze Veterinarie ODV continua così la propria missione a tutela degli animali domestici e selvatici con volontari, mezzi attrezzati e una presenza costante al servizio della comunità.