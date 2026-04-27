Perinaldo, una gelateria gestita da ragazzi con disabilità: il progetto sociale e inclusivo ideato da Igor Cassini (Foto)

L’iniziativa nasce, infatti, da un’idea di un imprenditore già attivo nel borgo e titolare del locale Divino, aperto lo scorso anno. "A Perinaldo sta per nascere un progetto dal forte valore sociale e umano: una gelateria che sarà gestita da ragazzi con disabilità, con l’obiettivo di offrire loro una concreta opportunità di lavoro, crescita personale e autonomia" - fa sapere Igor Cassini.

Il locale è stato preso in affitto da Igor Cassini e sostenuto economicamente direttamente dallo stesso imprenditore, che ha scelto di investire in prima persona per offrire ai giovani con disabilità una concreta occasione lavorativa. " La SPES, anche grazie a fondi del Pnrr, fondi regionali e risorse proprie, ha contribuito alla sistemazione degli spazi destinati ad accogliere ragazzi tra i 20 e i 30 anni, che potranno vivere lì e intraprendere un cammino verso una maggiore indipendenza. A seguire il progetto, insieme agli altri soggetti coinvolti, ci sono anche Matteo Lupi, presidente di SPES, e Carmen Ferraro, direttrice, impegnati nel sostenere un percorso che punta a dare strumenti concreti di autonomia e integrazione".

Cassini ha voluto trasformare un progetto personale in un percorso concreto di inclusione, coinvolgendo giovani con disabilità in un’attività lavorativa vera, a contatto con il pubblico e con la comunità. "Il progetto si inserisce in un percorso più ampio portato avanti a Perinaldo" - sottolinea Cassini - "Lo stabile messo a disposizione dal comune di Perinaldo riguarda la parte abitativa del progetto, pensata per accompagnare i ragazzi in un percorso di vita indipendente. La futura gelateria, invece, nascerà in un locale distinto".

La gelateria sarà realizzata da Igor Cassini insieme a Paolo Cuneo e Giorgio Maludrottu, che hanno scelto di condividere questa iniziativa imprenditoriale e sociale. "L’idea è nata da me perché credo che questi ragazzi debbano avere una possibilità vera" - spiega Igor Cassini - "Non volevo limitarmi a parlare di inclusione, volevo costruire qualcosa di concreto. Attraverso il lavoro possono sentirsi utili, imparare un mestiere, avere fiducia in sé stessi e conquistare passo dopo passo la loro indipendenza".

Il percorso non riguarderà soltanto la nuova gelateria. Alcuni ragazzi saranno coinvolti anche nel locale Il Divino, attività di proprietà di Cassini, dove potranno vivere un’ulteriore esperienza di lavoro, relazione e crescita. "Per me questo progetto ha un valore enorme" - aggiunge Cassini - "Questi ragazzi meritano fiducia, rispetto e futuro. Con il giusto accompagnamento possono dare tanto alla comunità. Noi imprenditori dobbiamo fare la nostra parte".