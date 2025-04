Bajardo rinnova la convenzione con A.R.T.E. per la gestione dell’edilizia residenziale pubblica: nuovo accordo fino al 2028

Il Comune di Bajardo ha ufficialmente rinnovato la convenzione con A.R.T.E. Imperia (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia), affidando nuovamente all’ente le funzioni relative alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica. La decisione è stata deliberata all’unanimità dalla Giunta comunale nel corso della seduta del 28 marzo 2025, svolta in videoconferenza.

Il nuovo accordo, valido per un triennio, coprirà il periodo compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 gennaio 2028. Il Comune corrisponderà ad A.R.T.E. un compenso annuo lordo posticipato pari a 700 euro, oltre IVA di legge, come specificato nell’articolo 3 della convenzione.

La scelta di rinnovare l’affidamento ad A.R.T.E. deriva dalla constatazione che il Comune di Bajardo, come si legge nell’atto deliberativo, "non ha l’organizzazione burocratica e amministrativa per lo svolgimento delle funzioni e degli adempimenti" previsti dalla Legge Regionale 10 del 29 giugno 2004, che assegna proprio ai Comuni tali competenze.

Il testo della convenzione è stato esaminato e ritenuto meritevole di approvazione dalla Giunta. L’atto, dichiarato immediatamente eseguibile, prevede che il Responsabile del Servizio si occupi ora dell’impegno di spesa derivante dal nuovo accordo.

Come evidenziato nel verbale, erano presenti alla seduta — tenutasi interamente da remoto — il sindaco Remo Moraglia, l’assessore Fabrizio Zappettini e l’assessore Daniela Martini. A redigere il verbale è stata la segretaria comunale Monica Di Marco, che ha confermato la legittimità della seduta e della votazione.