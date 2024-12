Compie cento anni, Vallecrosia festeggia Natalino Venturini (Foto e video)

Festa con sorpresa per Natalino Venturini che, sabato, ha compiuto 100 anni. Ieri alla fine della celebrazione della santa messa ha ricevuto da don Rito, parroco della parrocchia di San Rocco, un'enciclica del Papa e, in seguito, ha festeggiato con amici e parenti in una sala dell'oratorio dove ha ricevuto una visita inattesa da parte del sindaco pro tempore Marilena Piardi, dell'assessore Patrizia Biancheri e del consigliere comunale Enrico Amalberti che gli hanno augurato 'buon compleanno' e si sono congratulati con lui per il traguardo raggiunto.

Una festa inattesa ma molto gradita che ha fatto commuovere il centenario. "Domenica scorsa mentre consegnavamo i panettoni il signor Natalino ci ha detto che sabato avrebbe compiuto cento anni e che avrebbe voluto festeggiare e così l'ho recepito come un invito, perciò, a nome dell'Amministrazione comunale esprimo a Natalino le più vive felicitazioni e gli auguri più sentiti per il raggiungimento dei suoi 100 anni" - dice il sindaco pro tempore Marilena Piardi che ha consegnato una pergamena al festeggiato portando i saluti di tutta l'Amministrazione comunale - "Quando si arriva a questa età si è anche portatori di esperienza, saggezza e dispensatori di consigli e, perciò, è fortunato chi ha la possibilità di stare con lui".

Nato ad Artegna il 21 dicembre del 1924, durante la seconda guerra mondiale, mentre era in Friuli, venne catturato dai tedeschi, molto probabilmente per uno scambio d'identità con un partigiano dove rimase prigioniero per circa sei mesi. Nel 1966 si trasferì a Ventimiglia per motivi lavorativi. Grazie al suo lavoro in un'impresa edile ha, infatti, avuto la possibilità di girare l'Italia. Un uomo elegante, simpatico, gentile, colto e generoso che nel ponente ligure si sposò e mise su famiglia con la quale ieri ha festeggiato con un ricco buffet e un brindisi un traguardo importante: cento anni. Ai presenti ha svelato che è riuscito a giungere alla sua veneranda età "vivendo una vita semplice circondato dall'amore familiare".