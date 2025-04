Arma di Taggia, primi malumori per il trasferimento dell’Alberghiero Ruffini/Aicardi alle ex Caserme Revelli: “Meno spazi e addio a una sede storica”

Primi segnali di malcontento tra i genitori degli studenti dell’Istituto Alberghiero “Ruffini/Aicardi” di Arma di Taggia, in vista del trasferimento della scuola nella nuova sede delle ex Caserme Revelli, a partire dal prossimo anno scolastico. La notizia, attesa da tempo, ha iniziato a sollevare perplessità e preoccupazioni, in particolare per ciò che riguarda gli spazi a disposizione nella nuova struttura.

I timori delle famiglie: “Spazi ridotti rispetto alla sede storica”. Secondo i genitori, la nuova sede – pur moderna e interamente ristrutturata – presenterebbe spazi inferiori rispetto all’attuale sede principale di via Lungomare, soprattutto per quanto riguarda laboratori, cucine, sale attrezzate e palestre. Una questione che agita l’intera comunità scolastica, tanto che le voci di malcontento si sono rapidamente diffuse anche oltre i confini comunali, raggiungendo diverse aree della provincia. Ad oggi, l’Istituto è suddiviso in tre plessi: la sede storica fronte mare, quella di Levà e, infine, una porzione già collocata proprio alle Caserme Revelli. Dal prossimo anno scolastico, tutte le classi verranno concentrate proprio nell’edificio di Revelli, dando così vita a un’unica sede centrale, con l’obiettivo di razionalizzare la gestione e migliorare l’efficienza logistica.

Il nodo del lascito Ruffini e il futuro della sede sul mare. Ma a tenere banco non è solo il trasferimento. Al centro delle discussioni vi è anche il destino dell’attuale edificio scolastico sul lungomare di Arma. Si rincorrono infatti da mesi voci su una possibile vendita da parte della Provincia di Imperia, proprietaria dell’immobile, e su una sua futura riconversione in Rsa, una Residenza Sanitaria Assistenziale.

Un’ipotesi che ha acceso nuovi interrogativi, legati a un presunto lascito testamentario della patriota Eleonora Curlo Ruffini – morta a Taggia nel 1856 – in cui si sarebbe vincolata la destinazione dell’edificio scolastico, impedendone la vendita o il cambio di uso. Si tratterebbe di una clausola simbolica ma dal valore fortemente identitario per la comunità locale. Tuttavia, a oggi, né il Comune di Taggia (che non è direttamente coinvolto nell’operazione) né la Provincia risultano a conoscenza di un atto ufficiale che vincoli in alcun modo l’edificio. Nessun documento è emerso finora dagli archivi, lasciando la questione avvolta nel dubbio.

Una scuola che guarda al futuro, ma senza dimenticare il passato. In attesa di chiarimenti ufficiali, resta il fatto che l’Alberghiero di Arma di Taggia, una delle realtà formative più importanti della provincia, si prepara a voltare pagina con un trasferimento che – se da un lato promette efficienza e modernità – dall’altro rischia di rompere un legame storico e affettivo con un luogo simbolo della formazione turistica e alberghiera del Ponente ligure. Un equilibrio difficile, tra memoria e innovazione.