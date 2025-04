Sanremo: la studentessa del Cassini Alessandra Cassano qualificata per la finale nazionale dei Campionati di filosofia nella sezione in lingua inglese

Il liceo Cassini ha visto quest’anno un’ampia partecipazione degli studenti alla selezione di istituto per le Olimpiadi di Filosofia sia in lingua italiana sia in lingua inglese: oltre trenta ragazze e ragazzi si sono, infatti, cimentati a gennaio nella redazione di un saggio filosofico, dando tutti prova di impegno e entusiasmo. Gli studenti hanno potuto scegliere fra quattro proposte attinenti a diversi ambiti filosofici, quello gnoseologico – teoretico a partire da un testo di Nelson Goodman tratto da 'Vedere e costruire il mondo', quello politico che ha posto una riflessione sulla tolleranza ispirata da un passo di K.R. Popper ne 'La società aperta e i suoi nemici', quello etico sollecitato dalla 'Metafisica dei costumi' di I. Kant e infine quello estetico che ha portato gli studenti a meditare sul concetto di 'bello' a partire da 'Lo spirituale nell’Arte' di V. Kandinsky.

Particolare soddisfazione è arrivata al Cassini dalla allieva Alessandra Cassano, della classe 5A dell’indirizzo classico, che , dopo essersi classificata a pieno punteggio (10/10 ) nella gara regionale, piazzandosi seconda, si è qualificata per la finale nazionale dei Campionati di filosofia, nella sezione in lingua inglese. Oggi infatti Alessandra rappresenta il nostro Liceo nella prova nazionale che si svolge oggi, 3 aprile, a Torino.